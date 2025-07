Edoardo Prati da TikTok ai teatri: «Per me la bellezza è la grazia»

Giulia Camilla Bassi

Il giovane debutterà il primo agosto sul palco del Vittoriale in occasione del XII Festival della Bellezza con lo spettacolo «Com’è profondo il mare»

Edoardo Prati - Foto di Laila Pozzo

Non solo balletti. Su TikTok c’è spazio per Ovidio, Seneca, Dante. A portarceli è Edoardo Prati, riminese classe 2004, diventato in poco tempo punto di riferimento per migliaia di giovani, e non solo, che grazie ai suoi video scoprono (o riscoprono) la potenza dei classici e della lettura. Ospite fisso a «Che tempo che fa» sul Nove e con oltre 600mila follower su Instagram, Prati non ama definirsi un divulgatore, ma, piuttosto, un narratore. E proprio con questa volontà di narrare arriva nel Bre