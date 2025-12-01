Garda d’autunno, la magia tra silenzi, colori ed emozioni

Sul Garda va in scena la magia «fuori stagione». Il silenzio e i colori d’autunno raccontano un altro lago. C’è un momento, tra novembre e l’inizio dell’inverno, in cui il Garda cambia volto. La gran parte dei turisti (non tutti) se n’è ormai andata e i borghi si svuotano, ma non di vita: ritrovano la loro essenza.

Borghi ritrovati

Le piazze tornano a essere luoghi d’incontro autentici e i vicoli, che d’estate brulicano di visitatori, si riappropriano del passo lento dei residenti, dei viandanti curiosi, degli amanti della tranquillità. Non c’è nulla di malinconico in tutto ciò, anzi: questa è la stagione in cui il lago si svela davvero.

Ma il Garda autunnale e invernale non è solo quiete: è anche cultura, scoperta, gusto. I musei dei centri storici restano aperti con rassegne e mostre; i Comuni propongono cartelloni di eventi; nei borghi non mancano appuntamenti che celebrano la tradizione e la convivialità.

E chi ama la vita all’aria aperta sa bene che sul più grande lago italiano, grazie al microclima, mite anche nei mesi più freddi, è possibile praticare attività sportive tutto l’anno: dal trekking al golf, dalla vela alla bike. Anche la cucina cambia ritmo e sapori. Sulle tavole arrivano piatti più intensi e avvolgenti, spesso conditi con l’olio nuovo dal profumo fruttato.

Fascino senza tempo

Una sosta in una trattoria dell’entroterra o in un agriturismo tra gli ulivi diventa un viaggio nel gusto e nella memoria. Insomma, sarà anche «bassa stagione», ma i motivi di richiamo restano molti. Non a caso diversi alberghi della riviera hanno scelto di tenere aperto tutto l’anno, pronti ad accogliere i turisti che desiderano vivere il fascino senza tempo del lago «fuori stagione».

Le presenze che si registreranno fino a Natale e Capodanno, tra l’altro, saranno la ciliegina sulla torta di una stagione di grande soddisfazione per il comparto turistico gardesano, che nel periodo primaverile ed estivo ha confermato affluenze in linea con quelle delle ultime, ottime, annate. Ora l’annata 2025 vive il suo ultimo atto. In queste settimane il Garda è più vero, più umano.