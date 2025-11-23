Giornale di Brescia
Abbonati
Cultura

Frankenstein nato in Italia? La storia di Aldini e i suoi cadaveri

Francesco Fredi
Alla biblioteca di Storia delle Scienze dell’Università Cattolica di Brescia c’è la documentazione sui tentativi di rianimazione effettuati dallo scienziato: potrebbero avere influenzato Mary Shelley
Una delle tavole conservate in Cattolica
Una delle tavole conservate in Cattolica

Nella Biblioteca di Storia delle scienze Carlo Viganò dell’Università Cattolica di Brescia, c’è prova che ottocenteschi esperimenti di animazione con impulsi elettrici su corpi umani senza vita, condotti in pubblico dallo scienziato Giovanni Aldini (1762-1834), potrebbero avere ispirato a Mary Shelley la figura del «mad doctor» Victor Frankenstein che nel romanzo «Frankenstein» (di cui ora su Netflix c’è l’ennesima cine-trasposizione, di Guillermo del Toro) dà vita con l’elettricità a un essere

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario