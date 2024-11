Festival, mercatini di Natale e teatro: cosa fare nel weekend

Il fine settimana si avvicina e con esso una serie di eventi imperdibili che renderanno l’atmosfera ancora più magica e coinvolgente. Che si tratti di mostre d'arte che celebrano la creatività contemporanea, di mercatini di Natale che portano con sé l’incanto delle festività o di festival di arti performative che promettono emozioni forti, le opportunità di svago sono assicurate.

A questi si aggiungono spettacoli teatrali e musical che scaldano il cuore e concerti con grandi nomi del panorama musicale italiano. Scopriamo insieme gli eventi più attesi per questo weekend, ideali per chi è alla ricerca di arte, cultura e intrattenimento in tutte le sue forme. Ecco una lista di eventi selezionata da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Spettacoli, film e teatro

Nel weekend in arrivo, il Teatro Borsoni di via Milano ospiterà Duende | Festival di arti performative e nuove tecnologie, una serie di spettacoli di prosa contemporanea, installazioni artistiche, cinema, incontri e talk, in programma non solo per questo fine settimana ma anche per il 5,6,7 e 9 dicembre. Si parte con l’arte: tecnologie immersive, digitale empatico e realtà aumentata. Un itinerario di luoghi dove vivere un’esperienza che fonde il mondo umano e digitale, sia in modo autonomo che accompagnati dalla creatività di artisti e scienziati che lavorano sulla frontiera, piegando la potenza tecnologica alla forza della creatività umana.

Nei giorni di spettacolo, sempre al Teatro Borsoni, presso L’isola che non c’è, dalle 17:30 alle 20:00 Duende Festival presenta due installazioni. Si passa poi alla prosa contemporanea: una selezione di compagnie e performance teatrali premiate per la loro scrittura, provocatorie, toccanti, coinvolgenti e sperimentali, tutte improntate al tema del futuro che possiamo immaginare e raccontare. Gli spettacoli si terranno nella Sala Castri del Teatro Renato Borsoni (via Milano, 83) e inizieranno alle ore 20:30.

Ecco il programma dell’appuntamento previsto per domenica 1 dicembre: ARTE - Dalle ore 17:30 alle ore 20:00 Teatro Borsoni, Isola che non c’è | Sonicosmos Julie VR 360; PROSA - ore 20:30 Teatro Borsoni | Sala Castri, Robe dell’altro mondo. L’ingresso intero costa 15 euro, 10 euro il ridotto. Per info: centroteatralebresciano.it.

Il Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato) dà il benvenuto a “Saranno Famosi – Fame”, il Musical che ha appassionato intere generazioni, un fenomeno leggendario della cultura pop. Divenuto una delle serie tv più famose e amate al mondo si è poi trasformato in un film e musical con successo internazionale. Il titolo è diventato sinonimo del desiderio di realizzare il proprio sogno nel mondo dello spettacolo. Diverse sono le tematiche legate al capolavoro: duro lavoro, competizione artistica, sudore, passione, amori, sconfitte e successi. Lo spettacolo è in programma per sabato 30 novembre alle 21:15 e domenica 1 dicembre alle 17:00. Biglietti a partire da 35 euro disponibili al seguente link. Per informazioni chiamare il numero 030 348888.

Sul territorio

Il Mo.Ca di Via Moretto ospiterà un'esperienza coinvolgente che fonde divertimento, spettacolo e partecipazione fin dal primo istante in cui il biglietto viene acquistato. PATH è una performance interattiva che inizia come un gioco e culmina in un'esperienza dal vivo, dove i partecipanti saranno i veri protagonisti. Con l’acquisto del biglietto, infatti, si riceverà un invito speciale che permetterà di entrare in contatto con la performance prima dell'evento, per orientarsi e trovare il proprio posto. Non semplici spettatori, ma parte attiva: che si scelga di partecipare o meno, si farà parte di un gruppo che condivide la stessa visione del mondo e insieme sarà possibile intraprendere un viaggio unico e originale.

Si tratta di un percorso che permetterà di stringere legami con persone a noi affini, selezionate in base alle scelte e all’approccio al gioco di ognuno. Insieme si esplorerà lo spazio immersivo attraverso istruzioni audio che aiuteranno nell’orientamento di azioni e interazioni. L’esperienza si concluderà poi con una festa dal vivo. Sotto le luci a led di un contatore, le azioni e decisioni collettive diventeranno parte integrante della performance, influenzando il gruppo e riflettendo sulle paure contemporanee e sull'incertezza del futuro che lega tutti noi.

Si affronterà, in modo ironico, il tema della fine del mondo, esplorando una mentalità apocalittica simile a quella di un culto. L’appuntamento è per sabato 30 novembre alle 22:30. La partecipazione costa 12 euro, 6 euro il ridotto under 25. Biglietti disponibili su Vivaticket. Dopo l’acquisto online inviare una mail a info@idrateatro.it con il proprio nome per ricevere tutte le istruzioni. Per info: 030 297 8831, info@morettocavour.com.

A Erbusco

Il Natale è ormai alle porte e a Erbusco l’attesa sarà ancora più speciale! Il 30 novembre, in Via Verdi, un evento straordinario darà il via alle festività natalizie in grande stile. Dalle 10:00 alle 23:00, il paese ospiterà i tradizionali mercatini di artigianato e hobbistica, con apertura fino alle 18:30. Non mancheranno attività per i bambini, laboratori creativi e tanta musica per animare l’intera giornata. I food truck selezionati da ogni parte d’Italia offriranno prelibatezze culinarie sia per il pranzo che per la cena, soddisfacendo ogni palato. I più piccoli avranno la possibilità di consegnare le loro letterine a Santa Lucia entro le 16:00. Alle 17:00, l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie darà il via ufficiale alle celebrazioni natalizie, creando un’atmosfera davvero incantata.

Il clou della giornata sarà l’aperitivo musicale che inizierà alle 17:30 e proseguirà fino a tarda serata. Un cocktail bar all'aperto offrirà una selezione di drink e long drink per brindare insieme a questo momento speciale. La festa proseguirà con un dj set sotto le stelle che vi farà ballare fino alle 23:00. L’ingresso è gratuito, ma si consiglia di prenotare in anticipo per motivi organizzativi. "Xmas Street Party" di Erbusco: una giornata all'insegna di buon cibo, musica e divertimento, per celebrare anche il secondo anniversario del riconoscimento del titolo di Città di Erbusco. Per informazioni chiamare il numero info@aqde.it.

Musica

A grande richiesta, dopo il tutto esaurito del tour di aprile scorso, Samuele Bersani torna con una nuova fase del suo spettacolo, questa volta in versione indoor e accompagnato da Orchestra, venerdì 29 novembre al DIS_PLAY c/o Brixia Forum, alle ore 21:00. Le emozioni del suo nuovo tour continuano a conquistare il pubblico: dopo aver registrato il sold out in tutte le date teatrali e aver incantato la platea delle Terme di Caracalla con un concerto straordinario, l'artista riprende il suo viaggio nei teatri di tutta Italia, proponendo nuovi appuntamenti imperdibili.

Lo spettacolo offrirà un viaggio attraverso la carriera di Samuele Bersani, con un programma che include sia i suoi grandi successi che i brani più recenti, tutti arricchiti da nuovi arrangiamenti orchestrali. L'Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, si fonderà con il suono della band di Bersani, creando un mix unico che aggiungerà una dimensione straordinaria e viscerale alla sua musica, regalando momenti di grande intensità e coinvolgimento emotivo. I biglietti sono disponibili su Ticketone, Vivaticket e presso il punto vendita Ticketpoint, all’interno della Libreria Tarantola (Via Fratelli Porcellaga, 4).1° Platea numerata: 65 €; 2° Platea numerata: 50,00 €; tribuna bassa numerata: 50,00€; tribuna alta non numerata 35,00€. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 030 2791881, info@cipiesse-bs.it.

Arte e cultura

Il Macof – Centro della fotografia italiana di via Moretto 78 accoglie l’esposizione fotografica di Claudio Amadei – Nel blu, dipinto di blu, visitabile per l’intero fine settimana. Claudio Amadei ha sempre contraddistinto il suo approccio alla fotografia con un equilibrio tra luce e colore. Appassionato sostenitore della ricerca e instancabile perfezionista, Amadei esplora costantemente le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. Nonostante i suoi impegni professionali, trova sempre il tempo per dedicarsi a progetti fotografici che lo divertano, affrontandoli con la stessa passione e entusiasmo che, anni fa, lo hanno spinto a intraprendere una carriera focalizzata sulla creazione di immagini. Con questa nuova serie di lavori, l’artista adotta un approccio minimalista e distintivo, scegliendo di concentrarsi su un solo colore con cui «giocare», creando così scatti di grande valore estetico e un percorso narrativo di forte impatto visivo.

«Nel blu dipinto di blu» non è solo il frutto di una consolidata esperienza nella fotografia di studio, ma anche il risultato di un raffinato gioco di ironia e una riflessione profonda sul confine tra realtà e immaginazione. Il blu di Yves Klein, definito «la più pura espressione di blu», da sempre simbolo della creatività di questo artista pionieristico, nelle mani di Amadei si trasforma in un’interpretazione monocromatica della fotografia, testimoniando una maturità espressiva raggiunta attraverso l’uso di un colore che diventa il protagonista assoluto della sua arte. La mostra è aperta al pubblico venerdì 29 e sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dalle 15:00 alle 19:00 (la biglietteria chiude alle 18:00). I biglietti sono disponibili presso il Macof, senza opzione di prevendita online. Per informazioni chiamare il numero 366 3804795 o scrivere alla mail info@macof.it.