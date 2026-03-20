Musica, benessere e spettacoli: gli eventi del weekend

Dal palcoscenico alle dimore storiche, passando per la musica, la comicità e le esperienze immersive, il weekend bresciano offre un ventaglio di eventi capace di sorprendere e coinvolgere grandi e piccini. Tra novità e appuntamenti attesi, la città e il territorio si trasformano in un punto d’incontro tra culture, stili e generazioni, con proposte che spaziano dall’intrattenimento alla scoperta, fino al benessere.

Ecco alcune delle proposte selezionate da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia, in programma da venerdì 20 a domenica 22 marzo.

Le Guerriere K-Pop pronte a conquistare il pubblico bresciano

Arrivano al Teatro Clerici Le Guerriere K-Pop, con un evento travolgente che unisce musica, danza e narrazione in un’unica esperienza, sabato 21 marzo alle 15.00 e alle 18.00. Al centro della storia ci sono le Guerriere K-Pop, performer straordinarie impegnate in una missione cruciale: salvare il mondo, tra coreografie serrate e sfide musicali in un crescendo di tensione e spettacolarità. Ma è solo unendo le loro voci a quelle del pubblico che riusciranno nell’impresa.

Maxi schermi LED, luci sincronizzate, scenari futuristici, costumi originali e colorati contribuiscono a creare un’esperienza visiva potente e coinvolgente. Biglietti disponibili su TicketOne e Ticketmaster. Per info: 348 766 2688, info@cipiesse-bs.it.

Il ritmo cubano del Grupo Compay Segundo

Il Teatro Clerici accoglie, alle 21.15 di venerdì 20 marzo, il Grupo Compay Segundo, protagonista di una serata interamente dedicata al fascino e alla tradizione del son cubano. Considerato l’erede ufficiale dell’universo Buena Vista Social Club, il gruppo porta avanti uno stile autentico che ha conquistato il pubblico internazionale, mantenendo intatta l’anima più genuina della musica cubana. Il concerto si preannuncia come un vero e proprio viaggio sonoro, capace di trasportare gli spettatori tra le atmosfere di Santiago de Cuba, con serenate nostalgiche e melodie intrise di ritmo, ironia e romanticismo. Biglietti disponibili a partire da 39 euro su TicketOne e Ticketmaster. Per informazioni chiamare il numero 348 766 2688 o scrivere a info@cipiesse-bs.it.

Vittorio Pettinato e le contraddizioni del presente

Venerdì 20 marzo, alle ore 21.00, il Teatro Santa Giulia di Villaggio Prealpino ospita Centro di vanità permanente, il nuovo spettacolo di Vittorio Pettinato. Con uno stile che mescola imitazioni, osservazioni pungenti e momenti di comicità incisiva, il comico accompagna il pubblico in un viaggio tra le contraddizioni del presente. Dai racconti di viaggi spirituali condivisi sui social fino ai paradossi del «detox digitale» annunciato online, ogni spunto diventa occasione per riflettere sorridendo su una realtà sempre più esposta e raccontata. Cliccare qui per i biglietti. Per saperne di più scrivere a info.teatrosantagiulia@gmail.com.

Mercanti in Villa: vintage e atmosfera d’altri tempi

Domenica 22 marzo torna Mercanti in Villa nella suggestiva Villa Mazzotti Biancinelli di Chiari. Dalle ore 9.00 questa elegante dimora in stile Liberty, circondata da raffinati giardini all’italiana, si trasforma in un affascinante mercato vintage capace di riportare i visitatori alle atmosfere della Belle Époque. Oltre 70 espositori accolgono il pubblico con proposte ricercate e originali, tra abbigliamento vintage, accessori, piccoli oggetti d’antiquariato e creazioni artigianali uniche. Non mancano modernariato, pezzi di design, articoli da collezione e dischi in vinile, insieme alle proposte di creativi e stilisti emergenti. L’evento, a ingresso libero, offre anche un punto ristoro all’interno della villa. Per informazioni contattare Massimo al 366 1866429 o Andrea al numero 335 462781 oppure scrivere a info@nonsolovinile.com.

Superspring: yoga e profumi per accogliere la primavera

Gli spazi di MO.CA - Centro per le Nuove Culture ospitano Superspring, un’esperienza dedicata al benessere che unisce corpo e sensi. Sabato 21 e domenica 22 marzo, la Sala Diana accoglie due incontri che combinano pratica di vinyasa yoga e un viaggio olfattivo, guidati da Alessandra Giotto e Alessandra Ferri. Un’occasione per riconnettersi con sé stessi attraverso il movimento, il respiro e le suggestioni dei profumi, in un’esperienza immersiva e rigenerante. Gli appuntamenti iniziano alle ore 10.00 e sono aperti anche a chi desidera partecipare a una sola giornata, anche se l’intero percorso è pensato per essere vissuto nella sua completezza. I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione: WhatsApp 340 496 5341, info@supercultura.org.

Mysteria, il borgo delle favole

Torna a Monticelli d’Oglio, frazione di Verolavecchia, il festival Mysteria dedicato alle culture fantastiche con «Il borgo delle favole», un evento pensato per famiglie tra immaginazione, luce e narrazione. Da venerdì 20 a domenica 22 marzo, il borgo si trasforma ogni sera in un percorso suggestivo fatto di installazioni luminose, videoproiezioni ed esperienze immersive che accompagnano i visitatori in un viaggio tra magia e fantasia. In programma anche laboratori creativi per i più piccoli, con merenda e letture animate. Per info su orari e prenotazioni visitare la pagina di aBrescia dedicata all’evento.

Festa di primavera in fattoria

Una giornata all’aria aperta tra animali, giochi e natura per accogliere la bella stagione: domenica 22 marzo, a partire dalle 10, l’Agriturismo La Casa del Vento di Bedizzole apre le porte a bambini e genitori. La fattoria diventa uno spazio di scoperta e divertimento, dove incontrare da vicino caprette, pony, conigli e persino alpaca. Durante la giornata i bambini possono partecipare a diverse attività, come percorsi guidati tra gli animali, una caccia al tesoro a tema e un’esperienza nella «miniera» alla ricerca di cristalli e gemme, trasformandosi in piccoli esploratori. Non mancano anche momenti di svago, tra truccabimbi e giochi all’aperto, mentre l’agriturismo propone un pranzo genuino. Per dettagli su programma, costi e prenotazioni cliccare qui.