«Donne per le Donne» contro la violenza

La violenza, subita e indelebile. Le sue conseguenze, tra vittime dirette e indirette. E una possibilità per riflettere e provare a cambiare. Venerdì alle 21 nell’aula magna della scuola Fleming di Mazzano andrà in scena «La principessa dev’essere salvata», lettura scenica promossa dall’amministrazione comunale in occasione della Giornata della donna, e inserita nel cartellone di iniziative del progetto «Donne per le Donne» che coinvolge più comuni.

Proposta dalla compagnia «I semi di Melograno» diretta da Ombretta Costanzo, in scena andrà una raccolta di testimonianze che, nell’alternanza delle voci di giovani donne, madri e bambine, rievocherà storie di pressioni e di soprusi, di maltrattamenti e identità ignorate, di cui vittime sono anche i più piccoli, testimoni loro malgrado della violenza fisica e psicologica perpetrata dagli uomini. E il tutto, organizzato con la collaborazione e l’allestimento tecnico a cura di «Spazi Musicali», sarà restituito con uno stile narrativo che apre alla poesia. Ingresso libero.