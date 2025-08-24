Giornale di Brescia
Abbonati
Dialèktika

Te gh’en e’ löc de troà ena «location»!

Fabrizio Galvagni
C’era una volta il locus, con tutti i termini che ne derivano: siamo in buona latina (e sanscrita) compagnia
Il löc un tempo indicava il campo
Il löc un tempo indicava il campo

Löc, come l’italiano luogo, rimanda al latino locus, che riconosciamo poi nel lieu del francese, nello spagnolo luego, nel loc rumeno, nel lugar del portoghese ecc. Insomma, siamo in buona «latina» compagnia. Gli studiosi ipotizzano una radice molto antica e già presente nell’indoeuropeo, il bisnonno linguistico del nostro continente e non solo di quello. Quella stessa radice la incontriamo anche nel sanscrito, l’antica lingua dell’India, dove luogo si dice appunto loka, termine che, tra l’altro

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario