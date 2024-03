Il segno della Pasqua sul fiume antimoderno

Pensionati e pescatori lungo le rive della primavera

Il loertis, erba spontanea molto apprezzata dai bresciani

La Pasqua è passaggio. Lo è per noi cristiani: dalla cupa morte alla lucente risurrezione. Ma lo è anche per la natura: dal freddo inverno a nuova primavera. E non c’è posto migliore, per cogliere il vibrare del passo di stagione, dell’argine urbano di un fiume. È il luogo dove capisci che - oltre le tangenziali e ignota a ogni intelligenza artificiale - continua a esistere una Brescia premoderna. È la Brescia dei due pescatori che buttano l’amo nel Mella. Non ne incrociavo da decenni. «El fiöm