Bugie al lume di candela

Fabrizio Galvagni

Ancora nella bottega del falegname

Trucioli del legno - © www.giornaledibrescia.it

Domanda crudele: sopravviverà il dialetto alla globalizzazione? A ben vedere non è tanto il dialetto, quanto piuttosto il mondo, di cui è stato per secoli la voce, che sta sparendo (se non è già sparito). Avevo uno zio maringù e uno scarpulì: le loro botéghe erano veri e propri “dizionari nomenclatori” di oggetti e “cose” che, in buona parte, non ci sono più. Chi ricorda oggi che cos’è una bosia (o anche bosgia o borgia)? Innanzitutto, nel suo significato originario, la bosia è la bugia, la menz