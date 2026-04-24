Degustazioni, concerti ed escursioni: gli eventi del weekend

Degustazioni di vino nel cuore della città, esperienze immersive nei musei, laboratori, escursioni nella natura e momenti di socialità fuori dagli schemi: il calendario degli eventi bresciano offre, da venerdì 24 a domenica 26 aprile, l’occasione per vivere il tempo libero in modo originale e coinvolgente. Un insieme di appuntamenti che racconta una Brescia dinamica, attenta alle eccellenze locali e sempre più aperta a esperienze che uniscono qualità, curiosità e condivisione. Di seguito solo un’anticipazione di alcune delle iniziative più interessanti del weekend segnalate da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Il mercato del vino nel cuore di Brescia

Domenica 26 aprile, a partire dalle 11, il Chiostro San Giovanni di Brescia ospita SuperVino, un appuntamento che riunisce oltre quaranta produttori artigianali e biologici, provenienti dal territorio bresciano e da diverse altre zone d’Italia. I partecipanti potranno muoversi tra i banchi d’assaggio incontrando i vignaioli, scoprendo etichette e degustando una selezione accurata di vini. Previste anche masterclass guidate e un’area food curata da Mesceria Selvatica. SuperVino si presenta così come un’occasione ideale per appassionati, curiosi e professionisti del settore che vogliono vivere il vino in maniera autentica. Per informazioni: 351 6827794, info@brescianelpiatto.it.

Speed date al Der Mast

Venerdì 24 aprile a partire dalle 18.30, il Teatro Der Mast propone un evento dedicato a chi vuole mettere da parte le app di incontri e tornare al piacere delle relazioni dal vivo. La serata Speed Date si apre con un’apericena, per poi entrare nel vivo con una serie di incontri brevi tra i partecipanti. Ogni scambio dura pochi minuti, il tempo sufficiente per rompere il ghiaccio, scoprire affinità o semplicemente condividere un momento piacevole. Il costo di partecipazione è di 30 euro e comprende l’intera esperienza, dall’apericena allo speed date. I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione obbligatoria. Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a associazioneapsalchimia@gmail.com.

Alla scoperta della Caverna dei Giganti

Nel pomeriggio di domenica 26 aprile un’escursione suggestiva conduce alla scoperta della Caverna dei Giganti, immersa nei paesaggi di Caionvico. Un’esperienza pensata per chi ama camminare all’aria aperta e lasciarsi affascinare da storie e misteri del territorio, tra natura e tradizioni locali. Secondo un’antica leggenda, questa grotta sarebbe stata abitata da gigantesche creature, e proprio lungo il percorso verranno raccontati i dettagli di questo mito, insieme alla sua reale origine. L’escursione, della durata di circa due ore e con difficoltà media, rappresenta un’occasione ideale per coniugare attività fisica e scoperta culturale. Per info e prenotazioni: 335 487010, info@xtremeadventure.it.

«Ora et labora»: escape room al Museo Santa Giulia

Un’esperienza coinvolgente prende vita al Museo Santa Giulia, dove l’escape room “Ora et labora” invita i partecipanti a mettersi alla prova tra enigmi, collaborazione e adrenalina. L’attività, in programma per venerdì 24 aprile, è pensata per gruppi e si svolge negli spazi del museo, dove i giocatori saranno immersi in un’avventura che unisce intuito, spirito di squadra e capacità di osservazione. Un’occasione originale per vivere il museo in modo diverso, trasformando la visita in un gioco ricco di tensione e divertimento. Due i turni previsti: alle 18.30 e alle 20.15. La prenotazione è obbligatoria contattando il CUP ai seguenti contatti: 030 8174200, cup@bresciamusei.com.

Le emozioni di Outlander a lume di candela

Domenica 26 aprile alle 19.30 il Teatro Der Mast si trasforma in uno scenario suggestivo per accogliere “Candlelight®: Le musiche più belle di Outlander”, un concerto che promette di incantare il pubblico con un’atmosfera intima e coinvolgente. Pensato per celebrare il successo della celebre serie Outlander, lo spettacolo accompagna gli spettatori in un viaggio musicale tra le sue colonne sonore più iconiche, evocando il romanticismo e le atmosfere scozzesi che hanno conquistato il pubblico negli anni. Per maggiori informazioni e conoscere il programma della serata visitare la pagina di aBrescia dedicata all’evento. I biglietti sono disponibili al seguente link.

Creare la carta come un tempo

Un’iniziativa affascinante che unisce scoperta e manualità prende forma al Museo della Carta di Toscolano Maderno, dove visite guidate e laboratori accompagnano i partecipanti in un viaggio nel tempo alla scoperta dell’antica arte della produzione della carta. L’appuntamento, adatto a tutte le età, è in programma per sabato 25 aprile alle ore 15.00. Durante l’attività, i visitatori conosceranno la storia della lavorazione della carta e parteciperanno a un laboratorio per la creazione del proprio foglio, guidati da un esperto mastro cartaio. Per la prenotazione chiamare il numero 0365641050 o scrivere a i nfo@va lledellecartiere.

Improvvisazione al Piccolo Teatro Libero

Domenica 26 aprile alle 20 il Piccolo Teatro Libero ospita “La Carogna!”, uno spettacolo comico di improvvisazione teatrale, dove il copione semplicemente non esiste. Il format prevede che l’improvvisatore “peggiore” della precedente esibizione diventi la Carogna della serata, con il compito di mettere in difficoltà i compagni in scena e spingerli a improvvisare situazioni assurde e fuori dagli schemi. Il pubblico, parte attiva dello spettacolo, contribuisce fornendo spunti e suggestioni che guideranno le performance. I biglietti sono disponibili a 12 euro in cassa oppure a 9 euro in prevendita online. Per informazioni rivolgersi al numero 333 7331559 o scrivere a info@improaccademia.it.