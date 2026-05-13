Il libro «Decisioni artificiali» in edicola con il GdB

Quanto delle nostre decisioni è ancora davvero sotto il controllo umano? E cosa accade quando le scelte vengono delegate a sistemi automatici e algoritmi? Sono questi gli interrogativi da cui parte «Decisioni artificiali. Come stiamo delegando scelte, potere e responsabilità all'intelligenza artificiale e alle macchine» di Marco Camisani Calzolari (Editore Il Sole 24 Ore; pp.126), in edicola dal 14 maggio con il Giornale di Brescia a 12,90 euro , oltre al prezzo del quotidiano.

Il libro analizza il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale che, spesso senza che ce ne accorgiamo, influenzano decisioni sempre più rilevanti nella vita quotidiana. Dalla scuola alla sanità, dal lavoro alle piattaforme digitali, l’autore mostra come algoritmi e sistemi predittivi stiano assumendo un ruolo crescente nella gestione di processi pubblici e privati.

Attraverso esempi concreti e riflessioni accessibili, il volume affronta il tema della responsabilità nell’era delle decisioni automatizzate. Al centro c’è una domanda: che cosa succede quando una macchina sbaglia e nessuno è più in grado di assumersi la responsabilità della scelta? Un libro che invita a riflettere sul rapporto tra tecnologia, controllo e consapevolezza.

Chi è Marco Camisani Calzolari

Lavora nel mondo digitale da 35 anni. È docente universitario, consulente, autore e divulgatore scientifico. Accanto a una lunga carriera accademica, consolidata fra l’Italia e l’estero, ha da sempre coltivato la sua passione per la divulgazione scientifica. Con numerosi programmi radiofonici e televisivi, negli anni ha raggiunto il grande pubblico, aiutando gli italiani a essere più consapevoli delle dinamiche, delle opportunità e dei rischi che il mondo digitale presenta. È inviato e consulente per il digitale di Striscia la Notizia, testimonial della Polizia Postale e ricopre ruoli istituzionali, tra cui l’incarico di esperto per il Dipartimento della Trasformazione Digitale e fa parte del Comitato della Presidenza del Consiglio per la definizione delle strategie per l’Intelligenza Artificiale del Paese.