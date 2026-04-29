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A Brescia la danza contemporanea non è più di nicchia

La città dai primi anni Duemila a oggi ha saputo proporre spettacoli e grandi nomi internazionali, formando un pubblico fedele, attento e appassionato
Sara Polotti

Sara Polotti

Giornalista

Una coreografia di Diego Tortelli e Aterballetto al Museo di Santa Giulia, gennaio 2023 - © www.giornaledibrescia.it
Una coreografia di Diego Tortelli e Aterballetto al Museo di Santa Giulia, gennaio 2023 - © www.giornaledibrescia.it

Ci sono poche cose al mondo considerate incomprensibili quanto la danza contemporanea. Eppure alcune città sono state in grado di costruire un pubblico appassionato, fedele e preparato, che non ritiene quegli spettacoli snob o astrusi. Brescia è una di queste. Il merito va alle istituzioni culturali che negli ultimi anni hanno deciso di investire su questa scena, proponendo stagioni ad hoc o infilandola in cartelloni pluridisciplinari. E se a frenare molte persone è  l’idea di dover «capire tutto» basti sapere che, come accade per l’opera lirica o per il balletto classico, anche qui esistono strumenti che accompagnano: sinossi, note di regia, programmi di sala... Il resto lo fanno sensibilità personale e disponibilità a lasciarsi guidare dai movimenti e dalla musica (quando c’è).

A Brescia le possibilità sono davvero molte. Solo negli ultimi dieci anni ci sono stati appuntamenti davvero irrinunciabili. Si è esibita Alessandra Ferri con una coreografia di Maurice Béjart. È passata Cristiana Morganti, ex ballerina del Tanztheater che ha danzato per Pina Bausch. Angelin Preljocaj – residente all’Opera di Parigi – ha creato coreografie site specific per la Pinacoteca Tosio Martinengo e il Coro delle Monache. Hofesh Schechter è passato da Brescia diverse volte. Idem Anne Teresa De Keersmaeker. Ohad Naharin. Virgilio Sieni, Wayne McGregor, Trajal Harrel, Emanuel Gat, Annamaria Ajmone.

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danza contemporanea

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