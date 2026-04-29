A Brescia la danza contemporanea non è più di nicchia

Ci sono poche cose al mondo considerate incomprensibili quanto la danza contemporanea. Eppure alcune città sono state in grado di costruire un pubblico appassionato, fedele e preparato, che non ritiene quegli spettacoli snob o astrusi. Brescia è una di queste. Il merito va alle istituzioni culturali che negli ultimi anni hanno deciso di investire su questa scena, proponendo stagioni ad hoc o infilandola in cartelloni pluridisciplinari. E se a frenare molte persone è l’idea di dover «capire tutto» basti sapere che, come accade per l’opera lirica o per il balletto classico, anche qui esistono strumenti che accompagnano: sinossi, note di regia, programmi di sala... Il resto lo fanno sensibilità personale e disponibilità a lasciarsi guidare dai movimenti e dalla musica (quando c’è).