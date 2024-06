Dalla stregoneria alle quattro chiese: «Sveliamo i misteri del Castello di Brescia»

Nicola Rocchi

Marco Merlo, conservatore del Museo delle Armi, è tra i curatori del volume «La storia del Castello di Brescia dal Medioevo all’Ottocento», che raccoglie tutti gli studi sulla rocca cidnea

Una veduta dell'Arce - Archivio Musei civici/Fotostudio Rapuzzi © www.giornaledibrescia.it

Da un intreccio di indagini storiche e analisi della documentazione cartografica è scaturito il libro «La storia del Castello di Brescia dal Medioevo all’Ottocento»: edito in questi giorni da Skira (344 pagine, 36 euro), è un importante punto d’arrivo negli studi sull’evoluzione della fortezza cittadina. Il volume - suddiviso in cinque sezioni, con un ampio apparato cartografico finale - è il frutto di un percorso di ricerca pluriennale condotto dalla Fondazione Brescia Musei in collaborazione c