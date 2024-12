Dai balletti alle Museum Escape: gli eventi dell'ultimo weekend dell'anno

La città si prepara a salutare il 2024 con un ricco programma di eventi che promette di offrire emozioni e divertimento per grandi e piccini. Dalle formative performance teatrali adatte alle famiglie agli affascinanti balletti come Lo Schiaccianoci, senza dimenticare le immersive Museum Escape o le visite guidate nei musei di Brescia e Provincia, questo fine settimana sarà l'occasione perfetta per chiudere in bellezza le celebrazioni natalizie.

Un'offerta culturale variegata che saprà incantare i cittadini e non solo, regalando loro momenti indimenticabili prima dell'arrivo del nuovo anno. Ecco una lista degli eventi in corso nei prossimi giorni e selezionati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Sul territorio

Sul lungolago di Sirmione la magia delle Feste diventa davvero incontenibile! Per salutare la settimana che ha ospitato il Natale, domenica 29 dicembre si terrà Spettacolo Pirotecnico a Sirmione, Musica Gospel. Alle 18:00 si partirà con un emozionante spettacolo pirotecnico sull'acqua, organizzato dal Consorzio Albergatori e Ristoratori di Sirmione, con il sostegno e la collaborazione dell'Amministrazione Comunale. I fuochi d'artificio saranno visibili lungo tutto il Lungolago Diaz e l’ingresso sarà gratuito.

Nel corso del pomeriggio, invece, l’atmosfera sarà animata da musica di strada, con l’imperdibile esibizione del coro Gospel Soul. Alle ore 21:00, infine, presso la Chiesa di Sant’Orsola a Rovizza, proprio nel centro storico di Sirmione, è tempo di «A Gospel Christmas»: un concerto che celebra le più belle melodie della tradizione natalizia. L’accesso agli eventi è libero. Per maggiori informazioni chiamare il numero 349 8183452 o scrivere una mail a info@sirmionehotel.com.

La Pinacoteca Tosio Martinengo invita i visitatori a vivere l'entusiasmante esperienza di Museum Escape – La seconda profezia, un'avventura ideata dalla giovane start-up Garipalli in collaborazione con i Servizi Educativi di Fondazione Brescia Musei. Un percorso dinamico tra quadri e sculture che offre un modo coinvolgente e divertente di esplorare il museo, rendendolo ancora più interessante e accessibile. Per godere al meglio dell’esperienza, si consiglia di formare gruppi composti da 4/5 persone.

L’esperienza è disponibile per l’acquisto sia online sia presso la biglietteria della Pinacoteca Tosio Martinengo, al prezzo di 29€ per gruppo. Ogni partecipante dovrà acquistare un biglietto d’ingresso ridotto (6€) presso la biglietteria per entrare nel museo e ricevere il Kit della Museum Escape. L’esperienza avrà una durata di due ore circa. Per acquistare il biglietto cliccare qui. L’appuntamento è per venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 dicembre dalle 10:00 alle 16:30. Per maggiori informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 030 8174200, cup@bresciamusei.com.

Spettacoli, film e teatro

Alle ore 16:45 e alle ore 20:30 di venerdì 27 dicembre il Teatro Sociale di Brescia di via Felice Cavallotti ospiterà un'esibizione magica delle coreografie e dei costumi di uno dei corpi di ballo più celebri al mondo.

«Lo Schiaccianoci» è un balletto intriso di amore, sogno e fantasia, che racconta una delle storie più affascinanti della danza classica. Le incantevoli scenografie del Balletto del Teatro dell'Opera Nazionale della Romania di Iasi trasportano il pubblico direttamente nella fiaba di Hoffmann. Con la sua trama a lieto fine e un'atmosfera festosa e fatata, lo spettacolo è una celebrazione di dolciumi, soldatini, alberi di Natale, fiocchi di neve, fiori che danzano, topi cattivi, magie, il principe azzurro e la fatina.

«Lo Schiaccianoci» è così diventato il balletto più amato e rappresentato durante le festività natalizie, capace di incantare sia i bambini che gli adulti. La performance culmina con il celebre Valzer dei Fiori, al termine del quale Clara si ritrova nella sua poltrona, con lo schiaccianoci in grembo, serena nel suo sogno natalizio. Biglietti disponibili a partire da 30,56 euro. Per informazioni e prevendite contattare la biglietteria del Teatro Sociale durante i giorni di apertura al numero: 030 2808600. Le prevendite si possono acquistare anche presso la Libreria Tarantola 1899 di via Porcellaga 4. Biglietti disponibili anche online su Vivaticket. Per informazioni chiamare il 334 1891173.

Arte e cultura

Aperti per le feste! La Casa Museo della Fondazione Paolo e Carolina Zani è pronta ad accogliere i visitatori anche durante il periodo natalizio. Proseguono, quindi, nel mese di dicembre, le visite guidate alla straordinaria collezione permanente della Casa Museo Zani di Via Fantasina 8, Cellatica. Un'opportunità unica per ammirare anche il prezioso Presepe del XVIII secolo, realizzato nella bottega trapanese di Alberto e Andrea Tipa, con materiali pregiati come corallo, avorio, marmi e madreperla. Il percorso museale include anche, in questo periodo dell'anno, la visita al suggestivo giardino che circonda la casa.

Un vero e proprio museo a cielo aperto, dove sculture, fontane e elementi architettonici si fondono armoniosamente con la natura circostante. Con l'inizio del nuovo anno, la Casa Museo darà il via a una ricca programmazione di mostre, eventi e attività didattiche che animeranno gli spazi. L’ingresso alla Casa Museo è su prenotazione: 0302520479 - info@fondazionezani.com. Di seguito i giorni e gli orari di apertura per il weekend in corso: venerdì 27 dicembre dalle 9:00 alle 13:00, sabato 28 e domenica 29 dicembre dalle 10:00 alle 17:00. Costo di ingresso: 12/10 euro.

Per famiglie

Gli abbracci sono il luogo ideale in cui vivere. Due panda stanno costruendo le loro case, una per ciascuno. Si incontrano, si guardano, si piacciono. E poi? Come si può esprimere l'affetto che si prova? Come far sentire all’altro il battito del proprio cuore? Come condividere il bene più prezioso? Per questo è necessaria una scuola speciale: una scuola degli abbracci. Con un abbraccio si può comunicare molto: si dà coraggio, si festeggia una vittoria, si esprime la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi. Così i due panda imparano a manifestare le proprie emozioni, fino a condividere quella più grande di tutte, che rende il mondo più colorato e fa sbocciare anche i bambù.

Abbracci - Spettacolo per bambini riflette sul potere comunicativo di un gesto semplice come l'abbraccio. Nasciamo in un abbraccio, da un abbraccio, e spesso ce ne andiamo cercando un abbraccio. È il gesto che più desideriamo nei momenti di sconforto, quando rivediamo una persona cara dopo tanto tempo o quando vogliamo esprimere una gioia immensa. L'abbraccio è il simbolo per eccellenza della condivisione, dell'unione, della tenerezza, del ritorno e della riconciliazione. I bambini lo cercano e lo sentono come naturale nel loro mondo affettivo, ma ogni nuovo incontro ci insegna a darlo e a riceverlo. L’appuntamento è in programma per domenica 29 dicembre alle 16:30 presso il Teatro Corallo di Viale XXIV Maggio 4, a Villanuova sul Clisi. Ingresso libero con possibilità di prenotazione. Per prenotare il proprio posto cliccare qui.