Da «Jazz On The Road» a «Cucine a Motore»: gli eventi del fine settimana

Concerti all’Anfiteatro del Vittoriale, «Jazz On The Road», cinema all’aperto nello splendido giardino del Monastero di San Pietro in Lamosa e iniziative dedicate alla cucina e all’intrattenimento. Di seguito una selezione degli eventi più interessanti nel weekend del 19-21 luglio. Per la lista completa degli appuntamenti del fine settimana è possibile visitare aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Musica

Venerdì 19 luglio il MO.CA. Centro per le Nuove Culture ospiterà A luna accesa | Notte di tango, dedicata al genere musicale che è da sempre considerato sinonimo di eleganza e passione. Ospite della serata sarà Fabio Furia, insieme al Quartetto d’Archi del Bazzini Consort. Furia è considerato uno dei più importanti e prestigiosi bandoneonisti, tanto da vantare esibizioni in alcune delle più famose e ammirate sale da concerto: dal National Center for the Performing Arts di Pechino alla Dvorak Hall del Rudolfinum di Praga. Ad oggi è il primo e unico docente titolare di cattedra di bandoneon in un conservatorio italiano. Il programma prevede l’esecuzione delle musiche di Astor Piazzolla: Verano Porteño, Otoño Porteño, Adiós nonino, Invierno porteño, Tristezas de un doble A; e di Alejandro Schwarz: Cuerdas con Fueye. L’appuntamento è in via Moretto 78 alle ore 21. Il biglietto intero costa 10€; 5€ il ridotto per i soci Bazzini Consort. L’ingresso è invece gratuito per gli studenti del conservatorio e per gli studenti e il personale dell’Università degli Studi di Brescia. I biglietti sono acquistabili presso la sede del MO.CA. (fino alle 13 del venerdì) oppure sul sito del Bazzini Consort. Per informazioni aggiuntive scrivere a info@morettocavour.com. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Idra in via Moretto, 78.

Il Parco del Viridarium – Museo Santa Giulia (via Musei 81) accoglie Jazz On The Road, uno dei festival musicali più amati del territorio. Alle 20.30 di venerdì 19 luglio gli ospiti potranno lasciarsi ispirare dalla bravura di Shai Maestro, nel suggestivo Chiostro Rinascimentale. Con il suo nuovo progetto solista, edito dalla prestigiosa etichetta discografica ECM, il pianista condurrà il pubblico in un viaggio emotivo attraverso le profondità della sua musica. Alle 22, poi, si lascerà spazio all’esibizione di Maria Pia De Vito e al suo ultimo progetto dal titolo: This Woman’s Work. Accompagnata da alcuni dei più innovativi jazzisti italiani, condurrà i partecipanti in un’esplorazione di temi fondamentali e delicati, come la condizione della donna nel corso dei secoli. Sul palco si esibiranno: Maria Pia De Vito (voce, effetti), Mirco Rubegni (tromba), Giacomo Ancillotto (chitarra elettrica, effetti), Matteo Bortone (contrabbasso, effetti), Federico Scettri (batteria). A questo link è possibile acquistare i biglietti. Per maggiori informazioni chiamare il numero 349 3149864 o scrivere una mail a francescoschettino@jazzontheroad.net.

Sempre nella serata di venerdì 19 luglio, Soiano del Lago dà il benvenuto Soiano Blues Festival - Luke Winslow King Band per la presentazione del nuovo album Flash-A-Magic (2024) mixato da Collin DuPuis, vincitore del Grammy Award. Il chitarrista, cantante, cantautore e produttore con sede a New Orlans è pronto a portare il suo tipico mix eclettico che combina delta blues del Mississippi, musica folk, jazz più tradizionale e roots rock & roll al Castello di Soiano. Sul palco vedremo Luke Winslow King alla voce e alla chitarra, Roberto Luti alla chitarra slide, Simone Luti al basso e Nicola Venturini alla batteria. In apertura Simone Bertanza. Il concerto è previsto alle ore 21. L’ingresso costa 15€ + diritti di prevendita. Cliccare qui per acquistare il biglietto. Per info: 333 773577, info@slangmusic.com.

Colapesce Dimartino si preparano ad esibirsi presso l’Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani, in via Vittoriale 12 a Gardone Riviera, venerdì 19 luglio alle 21.15. Per la prima volta a Tener-a-mente Festival, porteranno i loro groove irresistibili e ritornelli pop dimostrando al pubblico presente di essere grandi cantautori introspettivi e ottimi musicisti. I cancelli apriranno alle ore 20:00. Qui è possibile acquistare i biglietti. Per info: 340 1392446.

Non cambiamo location e restiamo infatti all’Anfiteatro del Vittoriale per accogliere una grande ospite del panorama musicale italiano: Carmen Consoli con Terra Ca Nun Senti, domenica 21 luglio alle 21.15. Inserita tra le migliori icone del nuovo rock italiano, Carmen Consoli vanta uno straordinario repertorio musicale condito da premi e riconoscimenti vari. Al centro del suo fare musica, un omaggio alla tradizione siciliana, tra acustica ed elettronica. Il programma che presenterà sul palco del magnifico Anfiteatro sarà composto da brani tradizionali siciliani e da canzoni di artisti nati in quella splendida terra: da Franco Battiato a Rosa Balistreri. A questo link è possibile acquistare i biglietti online. Informazioni e prenotazioni telefoniche al 340.1392446, da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 15, oppure scrivere alla mail info@vittoriale.it. Apertura cancelli alle 20.

Sul territorio

Sirmione è pronta a dare il via a un fine settimana dedicato al buon cibo, alla musica e all’intrattenimento di qualità con Cucine a Motore World Food and Music Festival. Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio, sempre a partire dalle 19, il Parco Santo Vito, in via Bagnera 18, si riempirà di una ventina di food truck. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Giovani Sirmione, inoltre, il programma artistico sarà davvero ampio e variegato. Si parte venerdì 19 luglio con i Rusty Brass, una street band che regalerà allegria, energia e convivialità grazie a ritmi funk, rock, sonorità balcaniche e tradizione classica. A seguire, poi, musica di Radio Studiopiù in compagnia di Claudio Tozzo. Sabato 20 luglio si inizia con la Kriss Groove Band che regalerà energia e intrattenimento. A seguire, il rock dagli anni ’70 ai 2000 con i Rockify, per concludere poi con l’iconico party musicale firmato Solero e Lemonade Partytrip. Domenica 21 luglio l’ospite della serata sarà Gadù, giovane dj sirmionese che farà ballare a suon di musica e vinili. Oltre a tante prelibatezze che condurranno i golosi in un vero e proprio viaggio nelle tradizioni culinarie del mondo, ci sarà spazio anche per l’handmade e l’artigianato artistico grazie alla presenza di diversi espositori: dai gioielli alle decorazioni per la casa, dall’abbigliamento alle opere d’arte. L’ingresso è libero. Per informazioni più dettagliate chiamare il numero 392 2937404.

Spettacoli, film e teatro

In Località Zoller, a Sabbio Chiese, sta per arrivare Strabilio Festival con Hesperus, in programma per sabato 20 e domenica 21 luglio alle 21. Musica dal vivo, acrobatica, comicità e non-sense invaderanno il paese per regalare un’esplosione di vitalità. Lo spettacolo ha l’obiettivo di stupire, coinvolgere, divertire ma anche far riflettere. Il Circo Madera, infatti, vuole allontanarsi dagli stereotipi unendo la comicità alla leggerezza per trasmettere concetti anche molto profondi. L’appuntamento è adatto a tutte le età. Il biglietto intero costa 12€, 10€ il ridotto per over 65, under 18 e scuole di circo/teatro. Per i bambini dai 3 ai 6 anni o per persone con disabilità l’ingresso costa 8€. Gratuito, invece, per i bambini fino ai 3 anni. Per saperne di più rivolgersi ai seguenti contatti: 331 460 1668, biglietteria@circomadera.it.

Il Monastero di San Pietro in Lamosa organizza una serata per tutti gli amanti del cinema, in un luogo naturale dalla bellezza disarmante. Nel giardino dello splendido monastero verrà proiettato “Io Capitano”, il secondo dei film in programma per la rassegna Il Cinema all’Aperto estate 2024. La pellicola si ispira ad alcune delle storie vere raccontate dai migranti e narra le vicende di Seydou e Moussa, due giovani senegalesi che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa sognando un futuro migliore lontano dalla miseria. Il loro viaggio avventuroso li porterà a dover fronteggiare numerose difficoltà, a partire dalle insidie del deserto, passando attraverso gli orrori dei centri di detenzione in Libia fino ai pericoli del mare. Il film è stato presentato al Festival di Venezia 2023, dove ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui il Leone d'argento per la regia a Matteo Garrone e il Premio Marcello Mastroianni per il miglior attore esordiente a Seydou Sarr. L’appuntamento è per sabato 20 luglio alle 21.15. L’ingresso è libero. Per saperne di più: 0309291208, ufficiocultura@comune.provagliodiseo.bs.it.