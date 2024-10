Cultura vista lago: Canducci, Truppi, Galimberti e Elkann a GardaLo!

«È un piacere e una soddisfazione dare il via alla terza edizione di GardaLo!, un'iniziativa e prima di tutto una scommessa fortemente voluta dal Vittoriale e da GardaMusei: l'intuizione era quella di creare un festival che, grazie al lavoro comune di diversi attori del territorio – dai nostri luoghi della cultura a Navigarda – dimostrasse come l'offerta culturale possa essere un naturale complemento e un incentivo a quella paesaggistica del nostro splendido lago. Di anno in anno, questa scommessa continua a essere vincente, e noi continuiamo a guardare al futuro con nuove idee e nuovi progetti».

Gli appuntamenti

Così Giordano Bruno Guerri, presidente di Fondazione del Vittoriale, commenta il ritorno degli appuntamenti culturali sul Benaco, che nei prossimi due fine settimana coinvolgeranno il filosofo Umberto Galimberti, il manager dell’innovazione Massimo Canducci, il cantautore Giovanni Truppi e lo scrittore Alain Elkann.

L’inaugurazione è affidata, domani alle ore 21 nell’Anfiteatro del Vittoriale, per la sezione Giovani curata da Paola Veneto, alla lectio magistralis del filosofo Umberto Galimberti «La condizione giovanile nell’età del nichilismo». Alla sezione Innovazione, curata da Giovanni Iozzia, appartiene l’appuntamento di domenica 6 ottobre: Massimo Canducci, manager dell’innovazione e divulgatore delle tecnologie di frontiera, salirà a bordo della motonave Tonale (partenza da Sirmione alle 11.55 e arrivo a Garda) accompagnando la navigazione dialogando su «Pezzi di futuro. La nostra vita con l’intelligenza artificiale».

Sabato 12 ottobre, per la sezione Spettacolo curata da Viola Costa, la motonave Brennero salperà alle 11.29 da Salò con destinazione Sirmione, ospite Giovanni Truppi, cantautore e autore del libro «L’avventura» (La Nave di Teseo, 2021) che racconta un viaggio realmente intrapreso dall’autore nell’estate del 2020 con un pianoforte smontabile e un camper. Infine, domenica 13 ottobre protagonista la Letteratura, nella sezione curata da Luigi Mascheroni: sulla motonave Andromeda/Baldo in partenza da Desenzano alle 11.25 con arrivo a Bardolino, lo scrittore Alain Elkann presenterà il suo nuovo romanzo «Il silenzio di Pound» (Bompiani).

Informazioni e biglietti

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito (sulle motonavi si paga il biglietto di navigazione) con prenotazione su www.gardalo.it.