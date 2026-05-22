Dalla cucina allo sport, passando per la musica: gli eventi del weekend

Il weekend si preannuncia ricco di appuntamenti tra sport, arte, musica e iniziative all’aria aperta. In città e in provincia saranno numerose le occasioni per trascorrere il tempo libero tra eventi culturali, manifestazioni sportive, laboratori creativi ed esperienze a contatto con il territorio. Dal fascino del Triathlon a Salò alle atmosfere jazz tra i vigneti di Botticino, senza dimenticare mostre, attività per famiglie e serate dedicate al gusto e alla convivialità. Ecco una selezione degli eventi in programma nei prossimi giorni curata da aBrescia , l’agenda online del Giornale di Brescia .

Il Triathlon Sprint Città di Salò è atteso a Salò domenica 24 maggio. Tra le novità più significative della nuova edizione spicca il Bollino Rosa, iniziativa che introdurrà partenze separate per uomini e donne con l’intento di garantire maggiore equità e valorizzare la partecipazione femminile nel Triathlon. L’evento richiamerà atleti provenienti da diversi Paesi, confermando così il respiro internazionale della manifestazione. L’ingresso è libero e gratuito. Per conoscere il programma cliccare qui. Per informazioni scrivere a info@canottierigarda.it.

Tra jazz e vigneti alla scoperta della Valverde

Un pomeriggio tra natura, musica e sapori del territorio animerà Botticino, domenica 24 maggio, con Melodie nella Valverde Botticino D.O.C. Percorsi, esperienze, identità. L’iniziativa prenderà il via alle 15 con un’escursione lungo i sentieri della Valverde che accompagnerà i partecipanti fino all’Azienda Agricola Bal del Oca. Qui, immersi nel paesaggio collinare, sarà possibile assistere al concerto del trio jazz Barba Negri Ziliani, seguito da una degustazione di vino Botticino D.O.C. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti. Per saperne di più rivolgersi ai seguenti contatti: cultura@comune.botticino.bs.it; 342 9423318.

Creatività e colori al Paper Lab dedicato ai fiori

Un pomeriggio all’insegna della fantasia e della manualità attende grandi e piccoli, sabato 23 maggio, al Museo della Carta di Toscolano con Paper Lab – Sbocciano idee. Rifiorire con carta e colori. A partire dalle 15, i partecipanti potranno divertirsi a realizzare originali creazioni floreali utilizzando carta colorata, cartoncini e materiali decorativi. Attraverso semplici tecniche di piegatura, taglio e assemblaggio, il laboratorio guiderà bambini e famiglie alla scoperta della creatività, trasformando la carta in fiori pieni di colore e fantasia. L’attività è pensata per bambini dai 6 anni in su e prevede un costo di 5 euro con prenotazione obbligatoria: 0365 641050; info@valledellecartiere.it.

Lo sguardo unico di Vivian Maier in mostra a Brescia

Paci Contemporary di Brescia ospita una mostra dedicata a Vivian Maier, figura tra le più affascinanti della street photography del Novecento. L’esposizione raccoglie oltre 50 fotografie che raccontano la vita urbana americana attraverso lo sguardo discreto e profondamente umano dell’artista. Bambinaia di professione tra New York e Chicago, Maier ha realizzato per decenni migliaia di scatti rimasti sconosciuti fino alla scoperta, avvenuta dopo la sua morte, del suo immenso archivio fotografico. Le sue immagini immortalano scene quotidiane, volti, bambini e dettagli di strada, trasformando momenti ordinari in racconti intensi e universali. La mostra è visitabile a ingresso libero venerdì 22 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 e sabato 23 maggio dalle 9 alle 13. Per informazioni: info@pacicontemporary.com, 030 2906352.

Una cena tra cucina vegetariana, musica e cultura orientale

Alle 20 di venerdì 22 maggio il Parco Gallo di Brescia ospiterà Cena Letteraria – Inno alla… Joia, un appuntamento dedicato alla cucina vegetariana ispirato alla creatività di Pietro Leemann, primo chef vegetariano in Europa a ottenere una stella Michelin. L’iniziativa accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra sapori, cultura e filosofia orientale, con richiami a Cina e Giappone. Durante la serata Marino Marini e Marco Albini guideranno il pubblico alla scoperta della tradizione vegetariana, affiancati dagli interventi musicali di Maurizio Murdocca e Nicolò Melocchi e dalle esibizioni di danza indiana Odissi curate da Antonietta Fusco. La cena sarà arricchita anche da un book corner dedicato a Pier Paolo Pasolini e Tiziano Terzani. Per info: info@igirasoli.eu, 338.8006656.

Il grande calcio notturno torna protagonista a Polpenazze

A Polpenazze del Garda torna uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate bresciana: la 46ª edizione del Torneo Notturno di Calcio – Memorial Cavalier Attilio Camozzi, storica manifestazione che ogni anno richiama appassionati, tifosi e protagonisti del calcio dilettantistico. In programma oltre un mese di partite, emozioni e sfide ad alta intensità, in un’atmosfera che da sempre rende unico questo evento.

A Brescia un laboratorio di scrittura per immaginare la città del futuro

Sabato 23 maggio il TramPoint di Brescia ospiterà Scrivere il futuro, un laboratorio di scrittura creativa dedicato al tema della mobilità sostenibile in programma alle 15.30. L’iniziativa, rivolta agli adulti, propone un percorso creativo che invita i partecipanti a osservare e raccontare la città attraverso parole, immagini e narrazioni personali. Al centro del laboratorio ci saranno le abitudini quotidiane, i percorsi urbani, i mezzi di trasporto utilizzati e il rapporto con gli spazi cittadini, trasformati in spunti per racconti, dialoghi e riflessioni. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite.