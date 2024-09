Cristicchi, Cinelli, Ingrassia e un mago: il menù del Politeama

Nomi e volti noti del panorama nazionale a fianco di artisti emergenti, per la nuova stagione del teatro Politeama di Manerbio, promossa dalla parrocchia, forte dei risultati di gradimento e di pubblico della scorsa stagione: da Simone Cristicchi a Max Pisu, alla rodatissima coppia di scena Guidi/Ingrassia fino allo scoppiettante Giacomo Poretti, passando per Antonello Fassari e per l’irriverente Ippolita Baldini, volto femminile di tanti show comici televisivi. Accanto ad essi, sul palcoscenico di piazza Bianchi saliranno anche il popolare cantautore bresciano Piergiorgio Cinelli, la cantante Barbara e il mago Nick Blaze.

La nuova stagione

E proprio alla magia e ai giochi di illusionismo spetta, il 1° novembre, il compito di inaugurare la nuova stagione: Blaze, con il suo «Sogna», farà tornare gli spettatori bambini con i suoi riti ipnotici.

Ippolita Baldini il 22 novembre sarà la protagonista di «Una marchesa ad Assisi», leggero ma profondo racconto della sua esperienza di cammino di fede, una storia privata che diventa riflessione più ampia sul desiderio di capire chi siamo. Il 6 dicembre Piergiorgio Cinelli, accompagnato alla chitarra da Poncio Belleri, racconterà «La storia di Mirko»: aneddoti e giochi di parole dialettali raccontati con quello spirito, un po’ da osteria, che il cantautore valtrumpino porta dentro di sé da sempre.

Subito dopo le feste di Natale un atteso ritorno: il 9 gennaio Simone Cristicchi vestirà i panni di San Francesco, raccontando del poverello d’Assisi, un santo che ha visto sacralità e bellezza in ogni aspetto dell’uomo e della natura.

Risate e musica

Il 24 gennaio «La strana coppia» di Neil Simon, un grande classico del teatro mondiale, che andrà in scena con il duo composto da Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, per due ore di travolgente comicità. Risate garantite anche il 27 febbraio, con la spassosissima commedia «Forbici e Follia»: i comici Nino Formicola e Max Pisu saranno alle prese con un omicidio in un salone di parrucchiere, e sarà il pubblico a scoprire il colpevole.

Spazio alla musica, venerdì 14 marzo, con Barbara & Friends per «La borsa di una donna», reinterpretazione di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana con Barbara Zappamiglio.

Antonello Fassari, Alvia Reale e Alberto Onofrietti il 28 marzo saranno protagonisti di «Farà giorno» commedia che mette a confronto due epoche e due mondi contrapposti. Chiude la stagione, il 3 aprile, Giacomo Poretti, del Trio Aldo Giovanni e Giacomo, qui in scena con Daniela Cristofori in «Condominio mon amour».

La presentazione

La stagione verrà presentata alla cittadinanza in una serata musicale, ad ingresso libero, domenica 29 settembre alle 21 con Barbara & Friends. Abbonamenti e biglietti al botteghino (030.9381567) o su politeamamanerbio.it.