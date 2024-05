Cosplay in Castello e visite guidate con la realtà aumentata: le idee per il weekend

Cacce al tesoro tra i dipinti, percorsi museali creati con la realtà aumentata, yoga&brunch, festival pianistici. Il nuovo fine settimana che apre le porte al mese di giugno in provincia di Brescia propone eventi di vario tipo per tutti coloro che vogliono passare un weekend alla scoperta delle bellezze del territorio bresciano.

Nelle prossime righe trovate alcuni eventi assolutamente da non perdere segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia, dove è possibile trovare un calendario più fitto delle iniziative in programma da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno.

Arte e cultura

A San Felice del Benaco torna l’attesissima XVII Edizione del Filmfestival del Garda che prende il via con un evento speciale in programma per sabato 1 giugno presso la Fondazione Cominelli in via Padre Francesco Santabona, 9. Si parte alle 16:30 con un laboratorio di murales a cura di Laura Marchetti in cui i partecipanti ricreeranno un dipinto murale centrato sul tema dei divi e delle dive del cinema. L’attività è aperta a tutti, dagli 8 anni in su. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al seguente contatto: direzione@filmfestivaldelgarda.com. Alle 18:30, poi, avrò luogo l’inaugurazione della mostra Chiara Samugheo: Dentro il cinema, un’artista che ha rivoluzionato la fotografia legata al mondo delle celebrità dando vita al reportage cinemafotografico. A seguire, un cocktail di apertura dedicato a Marcello Mastroianni in occasione dei cento anni dalla nascita. Alle 21:15, infine, un omaggio a Sandra Milo con la proiezione di 8½, capolavoro di Federico Fellini restaurato da CSS – Cineteca Nazionale. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: 347 9648383, fondazioneraffaelecominelli@gmail.com.

Domenica 2 giugno la Fondazione Ugo da Como di via Rocca 2, a Lonato, ha organizzato Art-Glass Experience alla Rocca Maggio, un modo curioso per rivivere la storia della Rocca in compagnia dei personaggi che l’hanno abitata nel corso dei secoli. Grazie al supporto della realtà aumentata e agli appositi occhiali si potrà finalmente fare un salto nel tempo grazie alle nuove tecnologie che sapranno creare dei percorsi museali del tutto innovativi. Attraverso un'audio-videoguida realizzata da Capitale Cultura Group con smartglass trasparenti Epson Moverio personalizzati col software brevettato da ARt-Glass, Isabella d'Este, duchessa di Parma, Marchesa di Mantova, Principessa di Ferrara e moglie di Francesco II Gonzaga, guiderà i visitatori in Rocca, narrando la storia della fortezza, illustrando i dettagli architettonici con le ricostruzioni del refettorio dei soldati all'epoca del dominio dei Gonzaga, della cannoniera e del camminamento di ronda e delle torri del Quartiere della Rocchetta. Dalla splendida terrazza, poi, si ammirerà un panorama mozzafiato sul lago di Garda. L'esperienza, del costo di 10 euro a persona, si svolgerà alle 11.15. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 0309130060, info@fondazioneugodacomo.it

Musica

We Love Castello si prepara a far sognare il pubblico con un nuovo fine settimana ricco di eventi. Dall’1 al 2 giugno, infatti, si terrà la seconda edizione di Brescia Cosplay and Comics. A partire dalle 10 del mattino (e fino alle 24) il Castello patrimonio del FAI si popolerà di appassionati di fumetti, giochi di ruolo e costumi. Quest’anno previsti anche due ospiti speciale. Alle 20:30 di sabato 1 giugno è in programma il live di Giorgio Vanni, la voce maschile delle sigle di Dragonball, i Cavalieri dello Zodiaco, i Pokemon e altri capolavori animati. La sera successiva, domenica 2 giugno, sempre alle 20:30, Cristina D’Avena sarà nuovamente ospite per chiudere l’esperienza con un concerto con i suoi più amati successi. A questo link è possibile acquistare i biglietti. Per informazioni più dettagliate chiamare il numero 333 375 1757 o scrivere alla mail info@welovecastello.it.

Il Teatro Sociale di via Felice Cavallotti accoglie Festival Pianistico Internazionale. Concerto di Pietro De Maria, 61esimo appuntamento del Festival, questa volta dedicato a Vienna, la città che ha dato i natali a compositori quali Mozart, Beethoven e Brahms. Nel 2024 ricorre il bicentenario della nascita di Anton Bruckner, uno dei massimi sinfonisti del XIX secolo. Per l’occasione, dunque, il repertorio del festival è stato aggiornato e ampliato con alcuni dei capolavori dell’austriaco. Nella serata di venerdì 31 maggio il pianista Pietro De Maria si esibirà, a partire dalle 20, in alcuni dei capolavori di Franz Joseph Haydn (1732-1809), Ludwig van Beethoven (1770-1827) e Franz Liszt (1811-1886). Qui è possibile acquistare i biglietti online. Per maggiori info rivolgersi allo 030 293022 o all’indirizzo mail info@festivalpianistico.it.

Sul territorio

L’Aldo di via Aldo Moro 46 dà il benvenuto a Yoga & Brunch in giardino, in programma per sabato 1 giugno alle ore 10. Il menù che dà il benvenuto al mese di giugno prevede una prima ora di yoga in compagnia di Giulia Fossati, che guiderà i partecipanti in una sessione a base di rilassamento e rigenerazione tra il verde del giardino. Successivamente si lascia spazio all’appetito con un gustoso brunch composto da spremute fresche, brioche, soffici pancakes per chi ama la colazione dolce. Per tutti coloro che amano il salato, invece, sarà possibile gustare avocado toast o una tradizionale colazione inglese con baco, uova, fagioli e pane tostato. La perfetta occasione per fondere energia positiva e colazione nutriente! Il prezzo è di 30 euro. La prenotazione è consigliata. Qui i contatti: 030 7991440, info@laldo.it.

Per famiglie

Il Museo delle Armi – Luigi Marzoli, in via del Castello 9, ospita Geronimo Stilton: una giornata da cavaliere, una curiosa iniziativa dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni. Si tratta di un modo curioso e divertente per coinvolgere i più piccoli nella scoperta del museo attraverso una app-game con protagonista Geronimo Stilton, il topo - giornalista più amato dai bambini. Guidati da un tablet i piccoli partecipanti faranno un tuffo nel mondo medievale per aiutare l’amico Geronimo a trovare tutti i pezzi di un’armatura per poter partecipare alla giostra dell’anello. In questo modo sarà facile e divertente scoprire da quali parti era composta un’armatura, quali erano le sue decorazioni o le prove che un giovane doveva superare per diventare un cavaliere, oltre a molti altri interessanti aneddoti. L’attività, sempre disponibile nei giorni e orari di apertura del Museo per le famiglie in visita autonoma, durerà un’ora e un quarto circa ed è gratuita dietro il pagamento del biglietto di ingresso al Museo. Il noleggio del device è gratuito, ma si consiglia di portare con sé degli auricolari, che si possono acquistare anche in biglietteria al prezzo di 1 euro. Il biglietto d’ingresso costa 12 euro per gli adulti, 8 euro per gli over 65 e i gruppi; 7 euro per gli under 26 e disabili. L’appuntamento è per venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno dalle 10 alle 19.

Il Castello di Brescia anche nel corso di questo fine settimana ha organizzato uno speciale evento “formato famiglia”, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni. Sabato 1 e domenica 2 giugno, in occasione della Giornata mondiale del genitore, il Castello che all’interno delle sue mura ospita diversi giardini pubblici, apre le sue porte a un corso per la realizzazione di un piccolo e magico giardino segreto ispirato ai collage dell’artista Clare Celeste Börsch dal titolo Un posto tutto per noi. L’attività ha il costo di 8 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini. Due gli appuntamento previsti: sabato 1 giugno alle 10:30 e domenica 2 giugno alle 15:30, sempre presso l’Infopoint situato all’ingresso della roccaforte. Per maggiori dettagli chiamare il numero 030 8174200 o scrivere a cup@bresciamusei.com.

Belprato, la frazione di Pertica Alta, ospita Caccia al dipinto, una divertente caccia al tesoro tra e con i dipinti del paese famoso per le sue case dipinte. L’evento di domenica 2 giugno è consigliato per le famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni. Dalle 10 alle 11:30 si svolgerà il gioco, in un percorso fatto di inizi nascosti tra i dipinti e attività per grandi e piccini alla scoperta della tradizionale quotidianità di montagna. A seguire, stand gastronomico con tavoli all’aperto (anche per pranzi al sacco) presso il punto di incontro (ex scuola). Infine, alle 15, in programma uno spettacolo interattivo dal titolo “Gli inventafiabe”. L’attività è gratuita ma è richiesta la prenotazione al seguente numero: 338 2982110. Per informazioni più dettagliate è inoltre possibile scrivere alla mail: lanimadellapertica@libero.it o visitare il sito.