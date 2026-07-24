Jazz, festival, teatro e mostre: gli eventi del weekend bresciano

Un fine settimana ricco di iniziative attende cittadini e visitatori in diverse località del Bresciano. Tra concerti, festival, mostre, spettacoli teatrali e appuntamenti dedicati alla scoperta della natura, il calendario propone tante occasioni per trascorrere il tempo libero tra cultura, divertimento e condivisione. Un ventaglio di proposte selezionate dall’agenda online del Giornale di Brescia che invita a vivere il territorio attraverso appuntamenti capaci di raccontarne la creatività, la storia e le molteplici sfumature culturali.
Toscolano Maderno, tre serate dedicate al grande jazz
Torna la rassegna Toscolano Maderno Jazz, appuntamento estivo che porterà nel cuore del paese tre serate di musica dal vivo. Si parte venerdì 24 luglio alle 21 con il concerto del clarinettista Federico Calcagno & The Dolphians, tra i protagonisti più interessanti della scena jazz contemporanea. Sabato 25 luglio è prevista alle 19 l’Anteprima Festival con i My Five, con brani originali e nuovi arrangiamenti ispirati all’hard bop contemporaneo e alle 21.15 l’Eleonora Strino Quartet. La rassegna si concluderà domenica 26 luglio alle 21 con il Patrizia Conte Quartet, la cantante, vincitrice di The Voice Senior e tra le voci più apprezzate del jazz italiano. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
We Love Castello anima l’estate sul Colle Cidneo
Prosegue l’edizione 2026 di We Love Castello nella suggestiva cornice del Colle Cidneo, con un ricco calendario di appuntamenti pensati per accompagnare l’intera stagione estiva. Il programma spazia dai concerti dal vivo agli eventi enogastronomici, passando per attività ricreative e iniziative culturali dedicate a tutte le età. Il weekend si apre, venerdì 24 luglio, con Parallel University con Principe come grande ospite della serata; sabato 25 luglio si lascia spazio al meglio degli anni 2000 con TRL2000. Il fine settimana ospiterà anche il Brixia Gin Festival. Per il programma completo cliccare qui. Per informazioni: info@welovecastello.it.
Perseidi Festival, un weekend tra musica, natura e stelle a Lumezzane
Il Colle San Bernardo di Lumezzane ospita sabato 25 e domenica 26 luglio il Perseidi Festival, due giornate a ingresso libero che uniscono musica, arte, scienza e natura in un ricco programma di appuntamenti pensati per tutte le età. In programma tantissime iniziative: dalle sessioni acustiche sotto le stelle alla visita all’osservatorio astronomico, dai market ai dj set. Non mancheranno momenti di convivialità con colazione immersi nella natura e cene al tramonto, oltre a escursioni e altre attività motorie per bambini e famiglie. Cliccare qui per maggiori informazioni sull’evento e per conoscere il programma completo.
A Brescia una serata per conversare in inglese
Domenica 26 luglio alle 20.30 L’Aldo - Brixiae, ospita English Drinks & Chat, l’iniziativa promossa dal Brescia English Conversation Circle dedicata a chi desidera praticare l’inglese in un contesto informale e conoscere nuove persone. L’appuntamento è pensato per adulti con una conoscenza della lingua di livello intermedio o avanzato e si svolge in un’atmosfera rilassata, lontana dalle dinamiche di una lezione tradizionale. L’inglese diventa così uno strumento per fare conversazione, condividere esperienze e ampliare la propria rete di conoscenze davanti a un drink. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Per info e prenotazioni: brescia.ecc@gmail.com.
I Tre Allegri Ragazzi Morti protagonisti al Diluvio Festival
Il Diluvio Festival di Ome accoglie, domenica 26 luglio, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale. Sul palco del Parco del Maglio saliranno infatti i Tre Allegri Ragazzi Morti, storica band della scena indipendente italiana, impegnata nel Tour Estivo 2026. Il concerto sarà l’occasione per ripercorrere i brani che hanno segnato la carriera del gruppo, insieme alle canzoni più recenti tratte dall’album Garage Pordenone. Un live che promette di unire l’energia dei grandi classici alle sonorità dell’ultimo progetto discografico. Cliccare qui per i biglietti. Per informazioni scrivere a ciao@diluviofestival.it.
A Spazio Lampo va in scena l’improvvisazione teatrale con «Prospettive»
Venerdì 24 luglio alle 20 Spazio Lampo accoglie Prospettive, uno spettacolo di improvvisazione teatrale a ingresso libero curato dalle Ragazze Improva. La particolarità dell’evento è che ogni rappresentazione nasce sul momento grazie ai suggerimenti del pubblico, che diventano il punto di partenza per dare vita a storie sempre nuove e imprevedibili. Un’esperienza in cui comicità, emozioni e colpi di scena si intrecciano senza un copione prestabilito. Per saperne di più chiamare il numero 333 7331559 o scrivere a info@improaccademia.it.
Alla Rocca di Lonato la fotografia racconta il Nepal contemporaneo
Prosegue fino ad agosto alla Rocca di Lonato del Garda la mostra fotografica Nepal Today. In the Forest, in the Villages, un’esposizione dedicata alla fotografia nepalese contemporanea e ai profondi cambiamenti sociali che stanno interessando il Paese. Attraverso oltre cinquanta scatti realizzati da Uma Bista, Sagar Chhetri e Kishor Sharma, il percorso espositivo offre uno sguardo sul Nepal di oggi, raccontando temi come la trasformazione della società, la ricerca di giustizia sociale e il ruolo delle nuove generazioni in una giovane democrazia. L’esposizione è visitabile tutto il weekend dalle 10 alle 17. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: info@fondazioneugodacomo.it; 030 9130060.
Al Castello di Breno una giornata tra spettacoli, sport e magia con STF Sulle Orme Camune
Sabato 25 luglio il Castello di Breno ospita STF Sulle Orme Camune, una manifestazione che trasformerà il maniero in un vivace punto d’incontro per grandi e piccoli. Il programma propone un’ampia varietà di iniziative, tra escursioni, percorsi in mountain bike, dimostrazioni degli arcieri, spettacoli di giocoleria, sessioni di yoga, corsi di sopravvivenza, momenti di comicità e proposte gastronomiche. Un’intera giornata di festa pensata per far vivere il castello in modo originale, tra storia, natura, spettacolo e tradizioni del territorio. Per maggiori informazioni scrivere a info@stfcaminiestufe.com o chiamare il numero 348 5754801.