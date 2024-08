Tour alle isole del Sebino, picnic in malga e concerti nel weekend

Dalle scampagnate in mezzo alla natura ai tour in barca per ammirare lo splendore delle isole del Lago d’Iseo: ecco un nuovo fine settimana di iniziative per tutti i gusti.

Ci si potrà sbizzarrire con diversi appuntamenti musicali in occasione della Festa di Radio Onda d’Urto che, nei prossimi giorni, accoglierà sul palco artisti come BigMama e Entourloop; oppure apprezzare la cultura del territorio con la visita ai musei civici della città o al meraviglioso monastero cluniacense affacciato sul Sebino.

Oltre agli eventi raccontati nelle prossime righe, sono previste tante altre iniziative da non perdere selezionate da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Musica

In questo fine settimana saluteremo uno degli eventi principali dell’estate bresciana. Nei giorni a venire, infatti, si svolgeranno gli ultimi dei numerosi concerti previsti per la XXXII edizione della Festa di Radio Onda d’Urto. Tra gli artisti che avranno l’onore di chiudere la kermesse ci saranno BigMama + Leon Faun + Romina Falconi (hip hop, electro-pop), ingresso con sottoscrizione: 10 euro dalle ore 19 di venerdì 23 agosto; e l’Entourloop + Foreign Dubbers (dancehall, hip hop, reggae), ingresso con sottoscrizione: 5 euro dalle ore 20 di sabato 24 agosto. In questi ultimi giorni della manifestazione non potranno mancare tanti eventi a fare da contorno: dalla presentazione di libri ai dibattiti, dai dj set alla gastronomia. Per conoscere nel dettaglio le iniziative in programma è possibile consultare il sito ufficiale. Per informazioni aggiuntive chiamare il numero 030 45670.

Arte e cultura

Per tutti i nati e i residenti a Brescia e provincia, in arrivo Regalo d’estate: per l’intero fine settimana e fino alla fine del mese di agosto è consentito l’ingresso gratuito ai Musei Civici dellà città e al Parco Archeologico di Brescia romana. Sarà dunque possibile visitare uno dei principali musei della Leonessa: il Museo Santa Giulia, patrimonio mondiale dell’UNESCO, in via Musei 81/b. Nell’antico monastero benedettino di San Salvatore si percorrerà la storia di Brescia attraverso migliaia di opere ed edifici straordinari, quali un’area archeologica con due domus, la basilica longobarda di San Salvatore, il coro delle monache e l’oratorio romanico di Santa Maria in Solario.

Anche il Parco archeologico di Brescia romana, in via Musei 55 - uno dei percorsi archeologici meglio conservati di tutta Italia e patrimonio dell’umanità dell’UNESCO dal 2011 - è pronto ad accogliere i visitatori per mostrare alcuni dei resti monumentali dell’antica Brixia: dal Santuario repubblicano (I secolo a.C.), all’imponente Capitolium (I secolo d.C.), fino al grande Teatro romano.

In Piazza Moretto 4, la Pinacoteca Tosio Martinengo offre un percorso attraverso i capolavori della pittura e della scultura con opere di Raffaello, Lotto, Foppa, Savoldo, Romanino, Moretto, Ceruti, Appiani, Canova, Thorvaldsen e Hayez.

Al Museo delle Armi “Luigi Marzoli”, in via del Castello 9, si potranno ammirare armature e armi antiche che raccontano la lunga tradizione armiera bresciana, documentandone inoltre l’evoluzione tecnologica e artistica tra il XV e il XVIII secolo.

Il Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia, sempre in via del Castello 9, regala un nuovo percorso espositivo per raccontare il Risorgimento in quanto fenomeno di caratura europea e di stringente attualità. Una ricca collezione, anche digitale, accompagna e integra una narrazione che arriva sino ai nostri giorni, coinvolgendo il visitatore nelle vicende che hanno visto Brescia al centro del lungo Risorgimento, rendendola celebre nel mondo come Leonessa d’Italia.

Le visite guidate

Infine, sarà consentita al pubblico la visita gratuita delle seguenti mostre: Gabriele Micalizzi. Legacy. Materia-Storia-Identità, Giuseppe Bergomi. Sculture 1982 / 2024; Maurizio Galimberti. Brescia, Piazza Loggia 1974; La Deposizione di Andrea Mantegna. Disponibile ma a pagamento invece, la mostra Franco Fontana. Colore, allestita presso il Museo di Santa Giulia. Per l'ingresso a Brixia. Parco archeologico di Brescia Romana è consigliata la prenotazione sul sito bresciamusei.com. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Centro Unico Prenotazioni, attivo dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 18:00, ai seguenti contatti: 030 8174200, cup@bresciamusei.com.

Il tour sul Sebino

Tornano le visite guidate lacustri con Lago d'Iseo: Tour delle 3 isole, speciale nell'ora del tramonto, in programma per venerdì 23 agosto alle 18. Un viaggio della durata di circa 2 ore e un quarto per conoscere le storie e le leggende di Montisola, diventata famosa in tutto il mondo grazie all’opera di Christo, The Floating Piers. Nonostante la recente notorietà, questa piccola isola del Sebino riesce a mantenere l’atmosfera lenta e rilassata tipica dei borghi di pescatori. Inoltre, i partecipanti avranno modo di fare altre due tappe, rispettivamente alle isole di S. Paolo e Loreto, per conoscere altrettanti aneddoti e storie curiose. La visita guidata si svolgerà sia su terraferma che su imbarcazione. Il prezzo per l’esperienza con prenotazione obbligatoria è di 38 euro a persona. Per prenotare rivolgersi ai seguenti contatti 348.3831984; info@oltreiltondino.it o compilare il form sul sito.

Non sono ancora terminate, per questo fine settimana, le visite guidate in alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro territorio. Sabato 24 agosto alle 15.30, infatti, si terrà una Visita guidata al Monastero di San Pietro in Lamosa di Provaglio d’Iseo, per un viaggio tra storia, arte e natura presso l’antico monastero che si affaccia sulla magica cornice del Parco delle Torbiere, porta del Lago d’Iseo. Un vero e proprio viaggio nella fede: dagli antichi affreschi che raccontano delle diverse modifiche nei secoli, fino alla Disciplina sulle cui pareti racchiudono arte e dettagli curiosi. Per godere dell’esperienza è richiesta la prenotazione ai seguenti contatti: 348 3831984, info@oltreiltondino.it. La partecipazione costa 14 euro a persona, comprensivi di visita guidata e biglietto di ingresso al monastero.

Outdoor

Domenica 25 agosto è tempo di In Malga con le Note, una giornata da trascorrere in compagnia di familiari e amici immersi nella natura di Pertica Alta. La Malga Pian Del Bene, in frazione Odeno, ha organizzato tantissime attività adatte a grandi e piccini. Il programma prevede il ritrovo alle ore 8:30 presso il parco della frazione Odeno di Pertica Alta. Alle 08:45 si svolgerà una passeggiata accompagnati da scienza e da poesia, con direzione località Pian del Bene. Alle 09:45 gli ospiti potranno gustare una colazione in itinere con prodotti di ottima qualità e alle 11:30 è previsto l’arrivo presso la Malga, dove i partecipanti saranno accolti dalle note della FANFARina “Bonsai”. Infine, alle 12:15, previsto un pic-nic sul prato aperto a tutti. Nel pomeriggio, il ritorno sarà a piacere. Si consiglia di portare con sé una coperta o tovaglia per il picnic e dotarsi di abbigliamento sportivo. Il costo dell’esperienza comprensiva di passeggiata, colazione, concerto, picnic e souvenir, prevede un’offerta a partire da 12 euro a persona. Per partecipare è necessaria la prenotazione (entro venerdì 23 agosto) chiamando il numero 3290777250, scrivendo a riflessidiluce2009@gmail.com oppure rivolgendosi alla pagina Facebook QuattroOcchisulmondo.

Spettacoli, film e teatro

Il Laghetto delle Danze del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera ospiterà Sipario di viaggio. Racconti su Eleonora Duse, il racconto scenico di Luca Scarlini centrato su una sequenza di racconti sulla Divina nei luoghi che hanno segnato la sua vita. La narrazione ideate dal saggista, drammaturgo e storyteller che vanta collaborazioni importanti con teatri e festival italiani e all’estero, è un viaggio tra musica e parole per proporre una visione nuova di Eleonora Duse: icona femminile, pioniera della parità di genere nel teatro, inesauribile fonte d’ispirazione per molti artisti dell’800 e del ‘900. Lo spettacolo – prodotto dal Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale e organizzato e promosso dal Comune di Asolo – si inserisce in un ricco cartellone di appuntamenti per il centenario della morte dell’attrice, promosso dal Comitato Nazionale Duse presieduto da Giordano Bruno Guerri. L’appuntamento è per domenica 25 agosto alle ore 21:00. L’ingresso con prenotazione obbligatoria è gratuito fino ad esaurimento posti. Per prenotare un posto cliccare qui. Per maggiori info chiamare il numero 0365 296511, scrivere a info@vittoriale.it oppure visitare il sito.