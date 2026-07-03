Benvenuto luglio: gli eventi del weekend tra concerti, visite e trekking

Musica dal vivo, visite guidate, spettacoli, escursioni nella natura e attività dedicate alle famiglie: il primo fine settimana di luglio propone un ricco calendario di appuntamenti in tutta la provincia di Brescia. Dalla Notte Bianca di Montichiari ai grandi concerti del Brescia Summer Music, passando per esperienze tra storia, arte e paesaggi lacustri, non mancano le occasioni per trascorrere il weekend all’insegna del divertimento, della cultura e della scoperta. Ecco una selezione degli eventi da non perdere.
Una serata tra storia e mistero al Castello di Padernello
Venerdì 3 luglio il Castello di Padernello accoglie La vita segreta del Castello… in notturna, una speciale visita guidata teatralizzata che accompagna i partecipanti alla scoperta del maniero in un’atmosfera suggestiva. Al calare della sera, tra sale storiche e antiche mura quattrocentesche, una misteriosa presenza accompagnerà il pubblico in un viaggio tra racconti, memorie e vicende che hanno segnato la storia del castello, intrecciando realtà e suggestione. L’appuntamento (riservato ai partecipanti dai 10 anni in su) è fissato per le 20.45 e prevede l’obbligo di prenotazione al seguente link. Per informazioni: 030 9408766, info@castellodipadernello.it.
Montichiari si accende con la Notte Bianca
Sabato 4 luglio Montichiari ospiterà la Notte Bianca 2026: dalle 19 fino alle 2 di notte, piazze e vie cittadine ospiteranno un ricco programma di iniziative pensato per coinvolgere persone di tutte le età, tra musica, spettacoli, intrattenimento e proposte gastronomiche. La musica sarà protagonista con i dj set di Radio Studio+ e Rete Radio Azzurra, pronti a far ballare il pubblico per tutta la serata. Non mancheranno gli stand gastronomici e i mercatini degli hobbisti e alle 23 il tradizionale spettacolo pirotecnico illuminerà il Castello Bonoris. La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni chiamare il numero 030 9656309.
Emma protagonista di Brescia Summer Music
Prosegue il calendario di Brescia Summer Music 2026, la rassegna che anche quest’estate porta grandi nomi della musica italiana tra l’Arena Campo Marte e Piazza della Loggia. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 4 luglio con il concerto di Emma, pronta a salire sul palco dell’Arena Campo Marte per una serata all’insegna dei suoi successi più amati. Il festival propone complessivamente dieci concerti e accompagnerà il pubblico per tutta l’estate con un cartellone che vede protagonisti alcuni dei più importanti artisti della scena musicale italiana, tra cui Frah Quintale, Luca Carboni, Gemitaiz, i Negramaro e altri ancora. Cliccare qui per i biglietti.
Giovanardi in concerto al Castello di Padernello
La suggestiva cornice del Castello di Padernello ospiterà, sabato 4 luglio alle 21, il concerto di Mauro Ermanno Giovanardi, che presenterà dal vivo il suo ultimo album E poi scegliere con cura le parole, uno dei progetti più personali dell’artista, che lo ha definito il suo disco più meditato e intenso. Cantante, bassista e produttore discografico, Giovanardi è una delle voci più apprezzate della scena musicale italiana: attivo dagli anni Novanta, nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Manuel Agnelli e Cristina Donà, costruendo un percorso musicale originale e raffinato. Ingresso a 15 euro. Qui i biglietti. Per informazioni chiamare il numero 030 9408766 o scrivere a info@castellodipadernello.it.
Un laboratorio creativo dedicato al sole al Castello di Brescia
Sabato 4 luglio alle 10.30 il Castello di Brescia ospita Guarda che sole!, un laboratorio creativo pensato per i bambini dai 3 ai 5 anni e per le loro famiglie. Partendo dalla scoperta del Sole, i piccoli partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare diverse tecniche espressive per rappresentarlo. Al termine del laboratorio potranno divertirsi a immaginare il Sole in posizioni insolite, collocandolo vicino, lontano o addirittura all’interno del Castello. L’attività ha un costo di 8 euro sia per gli adulti sia per i bambini. La prenotazione è obbligatoria ai seguenti contatti: cup@bresciamusei.com, 030 8174200.
Tra profumi, alchimia e misteri: Brescia si racconta by night
Sabato 4 luglio è in programma Tra Profumi e Veleni: Alchimisti e Speziali di Brescia by night, una visita guidata che, dalle 18, porterà i partecipanti alla scoperta di un volto insolito del centro storico cittadino. L’itinerario accompagnerà il pubblico tra antiche botteghe, farmacie storiche e luoghi simbolo della città, ripercorrendo la storia degli speziali, custodi di un sapere sospeso tra scienza, medicina e alchimia. Antiche tecniche di preparazione di unguenti, medicamenti e pozioni, ma anche le storie legate ai veleni e ai misteri che hanno alimentato il fascino di questa professione nel corso dei secoli. Costo di partecipazione: 15 euro. Qui le prenotazioni. Per info: info@italia-intour.com, 353 4660340.
Alla scoperta di Monte Isola tra sentieri, borghi e panorami sul lago
Sabato 4 luglio, alle 8.30, è in programma un trekking guidato alla scoperta di Monte Isola, un percorso che unisce natura, storia e tradizioni alla scoperta degli angoli più caratteristici dell’isola lacustre. L’itinerario, lungo circa 9 chilometri attraversa alcuni dei luoghi più suggestivi di Monte Isola, offrendo ai partecipanti l’occasione di conoscere da vicino la storia, le tradizioni e l’identità dell’isola. La quota di partecipazione è di 29 euro e comprende anche la colazione. Per maggiori informazioni sul programma visitare la pagina di aBrescia dedicata all’evento. Per saperne di più: info@italia-intour.com, 353 4660340. Cliccare qui per i biglietti.