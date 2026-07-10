Un weekend ricco di musica, cultura ed esperienze sul territorio bresciano

Concerti, incontri con gli autori, visite guidate e appuntamenti all'insegna del gusto e del benessere. Il fine settimana bresciano ospiterà grandi nomi della scena musicale contemporanea, iniziative dedicate alla cultura ed esperienze per vivere il territorio trascorrendo il proprio tempo libero tra arte, spettacolo e creatività. Un calendario variegato che accompagna l'estate bresciana con alcuni degli appuntamenti segnalati da aBrescia e pensati per unire intrattenimento, scoperta e convivialità.
Jazz on the Road anima il weekend bresciano
Il fine settimana accoglie la 23ª edizione di Jazz on the Road, il festival che porta la grande musica tra il Lago di Garda, la Franciacorta e Brescia. Nel weekend in arrivo sono in programma diversi concerti: venerdì 10 luglio alle 21.30 a Padenghe sul Garda si esibirà il Karima Quartet con Canta Autori. Sabato 11 luglio Desenzano del Garda sarà animata dalla Rusty Brass Band, seguita in serata, alle 21.30 al Castello, dal concerto di Sergio Cammariere. Domenica 12 luglio il festival farà tappa a Gussago con il concerto all'alba del trio Babanaì e, alle 21.30, con l'esibizione di As Madalenas Quintet sulla scalinata della chiesa di Santa Maria Assunta. Per il programma completo cliccare qui. Per info: info@jazzontheroad.net, 349 3149864.
Sul palco del Brescia Summer Music arrivano i Negramaro
Prosegue il Brescia Summer Music, la rassegna che anima l'estate cittadina con i grandi nomi della musica italiana e internazionale tra l'Arena Campo Marte e Piazza Loggia. Venerdì 10 luglio alle 21.30 si terrà l’atteso live dei Negramaro, protagonisti all'Arena Campo Marte con il tour Una storia ancora semplice. La band ripercorrerà oltre vent'anni di carriera attraverso i brani che ne hanno segnato il successo, in quello che sarà l'ultimo tour prima di una lunga pausa. Qui il programma completo della rassegna. A questo link è possibile acquistare i biglietti.
Libri sul Lago: Rosario Pellecchia presenta il suo nuovo romanzo
Prosegue la nuova edizione di Libri sul Lago, il festival letterario diffuso che anima diversi borghi del lago d'Iseo, trasformando cortili, monasteri e musei in suggestivi spazi di dialogo tra autori e lettori. Nella serata di venerdì 10 luglio, è previsto l’appuntamento con Rosario Pellecchia, presso il Monastero di San Pietro in Lamosa a Provaglio d’Iseo, che presenterà il suo ultimo romanzo Così doveva andare. Giornalista, storica voce di Radio 105 e autore, Pellecchia accompagnerà il pubblico alla scoperta di una storia che intreccia nostalgia, memoria e possibilità di ricominciare. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria attraverso la piattaforma Eventbrite.
Visita notturna a Villa Torreggiani tra storia e luoghi segreti
Una serata alla scoperta di una pagina poco conosciuta della storia bresciana è in programma per venerdì 10 luglio alle 20. Villa Torreggiani In notturna: tra Segreti, Torture le Camere Segrete è un percorso guidato tra ambienti nascosti, memorie del passato e testimonianze legate agli anni della Repubblica di Salò: antiche prigioni, spazi di comando e una storia segnata dalla paura e dal silenzio. Si prevede inoltre una visita alle cantine, tra profumi, vini e racconti di rinascita e la possibilità di partecipare a una degustazione dei vini della Cantina Torreggiani. Per maggiori info visitare la pagina di aBrescia dedicata all’evento. Per info: info@italia-intour.com, 353 4660340.
LP torna al Vittoriale con un concerto evento
Sabato 11 luglio, alle 21.15, l'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera ospiterà il ritorno di LP, protagonista di uno degli appuntamenti più attesi del festival Tener-a-mente. La cantautrice americana salirà nuovamente sul palco gardesano per una serata che ripercorrerà i grandi successi della sua carriera. Con una voce inconfondibile e uno stile capace di unire intensità ed energia, LP è oggi una delle artiste più apprezzate della scena internazionale, anche riconosciuta per la capacità di instaurare un rapporto diretto con il pubblico, trasformando ogni concerto in un'esperienza intensa e partecipata. Biglietti disponibili in prevendita su TicketOne. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: info@vittoriale.it, 0365 29651.
A Villa Mazzotti torna la Giornata del riuso tra vintage e creatività
Domenica 12 luglio il parco di Villa Mazzotti a Chiari ospiterà una nuova edizione della Giornata del riuso e non solo, il mercatino dedicato al recupero, alla creatività e alla valorizzazione degli oggetti a cui dare una seconda vita. L'appuntamento, con ingresso libero, prenderà il via alle 9. Protagonisti della giornata saranno privati, hobbisti e creativi con le loro bancarelle ricche di oggetti usati, pezzi vintage, articoli di modernariato, oggetti di antiquariato, prodotti artigianali e creazioni realizzate a mano. Per informazioni chiamare il numero 366 1866429 o scrivere a info@nonsolovinile.com.
Una cena tra i filari della Valtenesi per riscoprire il legame con la natura
Domenica 12 luglio, alle 18.30, la Cascina Belmonte di Muscoline ospiterà Tra Terra e Anima, una cena esperienziale in vigna pensata per unire gusto, natura e benessere interiore. Tra i filari della cantina, nell'atmosfera suggestiva del tramonto, gli ospiti potranno degustare vini e prodotti del territorio accompagnati da un percorso dedicato alla riscoperta dei sensi e delle emozioni, guidati dal Mental Coach Demis Facchinetti. Qui la locandina dell’evento. Per la partecipazione, al costo di 60 euro, è richiesta la prenotazione ai seguenti contatti: 333 7103127, claudia.eventinaturali@gmail.com.