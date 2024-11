Come possiamo aiutare i giovani ad amare la lettura

Se per l’Istat gli under 24 sono fra i maggiori fruitori di libri, i numeri attestano un calo che va contrastato. L’intervista a Fabio Geda, autore di libri per ragazzi

4 ' di lettura

Gli under 24 sono fra i maggiori lettori, ma sono sempre meno

A voler vedere il bicchiere mezzo pieno si potrebbe dire che i giovani sono i principali lettori. A dirlo è l’Istat che, in una recente indagine, conferma come gli under 24 siano i maggiori fruitori di libri. E in particolare le ragazze fra gli 11 e 14 anni. A voler guardare il bicchiere mezzo vuoto, i lettori sono sempre di meno, con un calo ulteriore anno su anno dell’1,5%. Una china che pare inarrestabile, cui cercano di mettere argine educatori, istituzioni e insegnanti. Senza aver trovato -