Clavis, al Museo Diocesano arriva l’enigma nel convento

L'offerta del Museo Diocesano di Brescia si arricchisce in modo permanente con Clavis, enigma nel convento, la nuova esperienza immersiva e multiplayer ideata per vivere in modo inedito gli spazi del Museo, trasformandolo in uno spazio di esplorazione, gioco e scoperta.

L’iniziativa

I partecipanti, organizzati in squadra, vivranno un’avventura a enigmi utilizzando visori e un’app in Mixed Reality sviluppata da Metagate per Meta Quest 3. Lo spazio reale del museo si arricchisce così di scenari digitali e oggetti interattivi che si fondono con l’ambiente fisico. L’esperienza si svolge nell’ex refettorio del monastero, oggi Salone intitolato a Mons. Bruno Foresti, dove i giocatori saranno chiamati a collaborare, muovendosi fisicamente nello spazio e interagendo con la realtà mista per risolvere enigmi e avanzare nella narrazione.

Strutturato come un gioco culturale, Clavis conduce i partecipanti in una storia avvincente: attraverso la risoluzione di una serie di enigmi, si aiuta un giovane frate protagonista a scoprire la verità sulle proprie origini. L’esperienza punta al coinvolgimento attivo del pubblico, con particolare attenzione alla fascia d’età 18–35 anni. Con questa iniziativa il Museo Diocesano rafforza il proprio percorso di innovazione, sperimentando nuovi linguaggi digitali per avvicinare pubblici sempre più ampi al patrimonio culturale.

L’esperienza si svolge ogni venerdì e sabato dalle 17 alle 18.30, su prenotazione, a partire dal 20 marzo 2026; le squadre devono essere composte da 3 a 6 partecipanti e il costo è di 60 € a squadra. Le prenotazioni aprono lunedì 2 marzo sul sito.