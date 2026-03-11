Giornale di Brescia
Abbonati
Cultura

Clavis, al Museo Diocesano arriva l’enigma nel convento

Dal 20 marzo 2026, ogni venerdì e sabato dalle 17 alle 18.30 sarà possibile partecipare al gioco a squadre utilizzando visori
Alcuni partecipanti dell'iniziativa
Alcuni partecipanti dell'iniziativa
AA

L'offerta del Museo Diocesano di Brescia si arricchisce in modo permanente con Clavis, enigma nel convento, la nuova esperienza immersiva e multiplayer ideata per vivere in modo inedito gli spazi del Museo, trasformandolo in uno spazio di esplorazione, gioco e scoperta.

L’iniziativa

I partecipanti, organizzati in squadra, vivranno un’avventura a enigmi utilizzando visori e un’app in Mixed Reality sviluppata da Metagate per Meta Quest 3. Lo spazio reale del museo si arricchisce così di scenari digitali e oggetti interattivi che si fondono con l’ambiente fisico. L’esperienza si svolge nell’ex refettorio del monastero, oggi Salone intitolato a Mons. Bruno Foresti, dove i giocatori saranno chiamati a collaborare, muovendosi fisicamente nello spazio e interagendo con la realtà mista per risolvere enigmi e avanzare nella narrazione.

Strutturato come un gioco culturale, Clavis conduce i partecipanti in una storia avvincente: attraverso la risoluzione di una serie di enigmi, si aiuta un giovane frate protagonista a scoprire la verità sulle proprie origini. L’esperienza punta al coinvolgimento attivo del pubblico, con particolare attenzione alla fascia d’età 18–35 anni. Con questa iniziativa il Museo Diocesano rafforza il proprio percorso di innovazione, sperimentando nuovi linguaggi digitali per avvicinare pubblici sempre più ampi al patrimonio culturale.

L’esperienza si svolge ogni venerdì e sabato dalle 17 alle 18.30, su prenotazione, a partire dal 20 marzo 2026; le squadre devono essere composte da 3 a 6 partecipanti e il costo è di 60 € a squadra. Le prenotazioni aprono lunedì 2 marzo sul sito.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Museo DiocesanoenigmigiocoBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario