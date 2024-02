Claudio Bisio: «Da "boomer" porto in scena la generazione di Carosello»

Elisabetta Nicoli

Sold out e liste d’attesa per l’attore che da martedì prossimo sarà al Teatro Sociale con «La mia vita raccontata male»

3 ' di lettura

L'attore Claudio Bisio in scena con il testo di Francesco Piccolo e la regia di Giorgio Gallione - Foto © www.giornaledibrescia.it

«Siamo dei boomer! Lo spettacolo è la storia di una generazione, quella nata tra gli anni Cinquanta e Sessanta, cresciuta guardando Carosello e le Kessler, quella che ricorda il Muro di Berlino e i Mondiali di calcio del ’74». Claudio Bisio, protagonista in scena, presenta lo spettacolo «La mia vita raccontata male», in arrivo al Teatro Sociale per la Stagione del Ctb, con debutto martedì 6 marzo e repliche nelle sere successive sempre alle 20.30 (l’ultima domenica 10 alle 15.30). Il plurale coi