Natale al circo tra acrobati, moto volanti fluo e show acquatici

Piloti che volano con le moto freestyle, equilibristi, acrobati ed illusionisti, sono solo alcune delle attrazioni spericolate che si susseguiranno sotto il grande tendone colorato proposte dalla compagnia Gravity, non casualmente intitolato Christmas Circus, in programma dal 19 dicembre all'11 gennaio nell'area spettacoli viaggianti di via Morelli, uscita casello autostradale Brescia centro.

Fra arte e magia

Lo show – spiegano gli organizzatori – è il connubio, in stile natalizio, fra arti performative, discipline acrobatiche, danza, magia e sport, e si terrà su un palco moderno ricco d'effetti acquatici. Diretto artisticamente da Larry Rossante e con il management di Lenny Alvarez, lo spettacolo di due ore andrà in scena tutti i giorni con repliche, alle 17 e alle 21, e un super show speciale il 31 dicembre dalle 21.30, seguito dal veglione di Capodanno con balli e rinfresco in compagnia del cast. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, i due spettacoli saranno alle 15.30 ed alle 18.

Nel cast, fra gli altri, anche la troupe dei Rivera Brothers equilibristi sul filo alto, gli spericolati acrobati alla ruota della morte direttamente dal Sud America, le fluo luminose moto freestyle volanti su cascate d'acqua presentate da Ema Angius & Fabio Ubaldini, le magiche Grandi illusioni, Amanda Togni e la sua performance aerea con le cinghie immerse in un vortice d’acqua, Erik Triulzi verticalista su una vertiginosa piramide di sedie, i robot led con effetti speciali e le percussioni esplosive degli Showzer, l'uomo proiettile sparato da un cannone a velocità... supersonica, Elena Timpanaro con i suoi voli e Davide Demasi in arte Mister David con l’inseparabile family Dem, campione del mondo di street magic e Guinnes world record, che cura anche la regia dello spettacolo.

E poi un susseguirsi di performer, assieme a tutta la magia delle grandi attrazioni internazionali, condite dal corpo di ballo con le coreografie curate da Federica Nappi, ed accompagnate dalle note live del violino elettrico di Davide Tadè e dal disturbatore ufficiale dello show nei panni del Grinch. Prevendite su ticketone e ticketsms, info www.gravitycircus.it.