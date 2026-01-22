Giornale di Brescia
Abbonati
Cinema

Il venerdì al Nuovo Eden è horror: 5 film d’autore e un cult di Lynch

Dal 23 gennaio al 28 febbraio il cinema cittadino ospita la kermesse: si parte con «Presence» di Steven Soderbergh
Il film «Presence» di Steven Soderbergh
Il film «Presence» di Steven Soderbergh
AA

Sarà «venerdì nero» al Cinema Nuovo Eden, con la nuova rassegna «Presenze», sei film horror – in versione originale sottotitolata – in programma da domani 23 gennaio al 28 febbraio, il venerdì sera e in replica il sabato pomeriggio (ingresso intero 6,50 euro).

Il programma

A inaugurare la rassegna, domani 23 gennaio alle 21,15 è «Presence» di Steven Soderbergh (Usa, 2024) presentato al Sundance Film Festival 2024; un racconto teso che sovverte i codici del genere adottando il punto di vista di uno spirito legato a una casa, presenza silenziosa che osserva e manipola una famiglia in crisi.

Secondo appuntamento, il 30 gennaio, con «Inland empire», il più misterioso ed enigmatico film di David Lynch (Usa-Polonia-Francia, 2006), uno dei capolavori del regista statunitense, opera che dissolve il confine tra sogno e realtà, coinvolgendo lo spettatore in un vero e proprio labirinto mentale. Si prosegue il 6 febbraio con «La valle dei sorrisi» di Paolo Strippoli (Italia, 2024) presentato fuori concorso all’ultima Mostra di Venezia, un horror più intimo e simbolico in cui il disagio emotivo e psicologico si insinua nel quotidiano.

Con «Together» di Michael Shanks (Usa, 2025) il 13 febbraio il racconto si sposta sul terreno delle relazioni e della dipendenza emotiva, mettendo in scena un legame che si fa progressivamente claustrofobico e inquietante. In occasione di questa proiezione, alle 18.30 la redazione del magazine online «I 400 calci» terrà un incontro sul cinema horror e diabolico e presenta il volume «Il Male spiegato bene» (Rizzoli Lizard). Ingresso gratuito su prenotazione (030-8174200; Brescia Musei).

Si riparte il 20 febbraio con «Weapons» di Zach Cregger (Usa, 2025) – candidato ai Golden Globes 2026 per la categoria Miglior risultato al Box Office e per la Miglior attrice non protagonista con Amy Madigan – che affronta la paura come fenomeno collettivo e sociale, indagando le dinamiche del controllo, della violenza e della responsabilità condivisa. Chiude la rassegna, il 27 febbraio, «The ugly atepsister» di Emilie Blichfeldt (Norvegia, 2025), rilettura oscura e sorprendente del mito fiabesco, che attraverso l’horror riflette su corpo, identità e potere dello sguardo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Cinema Nuovo Edenfilm horrorBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario