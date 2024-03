Tutte le serie tv e i film da vedere in streaming ad aprile

Lo streaming fa la parte del leone nell'affollato panorama di proposte che ogni mese debuttano sulle piattaforme, sulla pay-tv e sulla tv lineare.

In aprile sono in programmazione produzioni rappresentative di generi come il thriller, il dramma storico, le romantiche storie young adult, la fantascienza, il poliziesco, il documentario, il reality. E a interpretarle figurano nomi noti come Luca Zingaretti, Julianne Moore, Colin Farrell, Justin Hartley, Sofia Boutella, Matilda Lutz.

Ecco alcuni titoli di serie e film fra i più significativi di aprile.

Su Netflix

Il 4 aprile la miniserie in 8 episodi «Ripley», thriller in biancoenero ambientato negli Anni 60 dal romanzo del 1955 di Patricia Highsmith che già ispirò il film «Il talento di mr. Ripley» (1999, 5 candidature all'Oscar) di Anthony Minghella, con mattatore Matt Damon. Il protagonista Tom Ripley – un cinico arrivista e truffatore pronto a tutto - è qui interpretato dall'irlandese Andrew Scott (già affascinante prete nella serie «Fleabag»), con Johnny Flynn nel ruolo che fu di Jude Law e Dakota Fanning in quello della Paltrow.

Il 4 aprile debutta anche il dramma young adult «Fabbricante di lacrime», storia – dal romanzo di Erin Doom – d'una ragazza e un ragazzo che, provenienti dallo stesso orfanotrofio, vengono adottati dalla stessa famiglia. Dovranno fare i conti con un sentimento che da solidarietà si trasforma in amore.

Il 5 aprile partirà la serie fanta-horror sudcoreana «Kiseiju – La zona grigia». Misteriose forme di vita parassitarie si inseriscono nei corpi degli esseri umani e ne controllano il cervello e le azioni. Una ragazza viene infettata ma riesce a convivere con l'essere-parassita e conoscerne l'origine.

Il 10 aprile «Anthracite», miniserie thriller francese che prende le mosse da un omicidio rituale avvenuto 30 anni prima in una piccola comunità montana dove forse una setta continua ad agire. Un criminale e una ragazza «nerd» collaborano per chiarire il mistero, ma rischiano grosso.

L'11 aprile «Baby Reindeer», serie drammatica su uno stand-up comedian che si ritrova oggetto delle ossessive attenzioni di una stalker conosciuta durante uno spettacolo.

Matilda Lutz e Michela De Rossi nella serie «Briganti» su Netflix

Il 19 aprile arriverà a conclusione la maratona filmica fantascientifico in due parti «Rebel Moon» scritta, diretta e prodotta da Zack Snyder. Dopo la parte 1 «Figlia del fuoco» in streaming nel 2023, ora con «Rebel Moon – Parte 2: la Sfregiatrice» (2h e 2') con protagonista Sofia Boutella che guida la lotta dei ribelli contro l'oppressione del Mondo Madre, è giunta l'ora della battaglia decisiva.

Il 23 aprile debutterà in 6 episodi una delle produzioni Netflix specificamente italiane, sceneggiata dal collettivo di scrittura Grams: «Briganti», con Michela De Rossi nei panni di Filomena, donna che - in fuga da un matrimonio oppressivo nella Puglia ottocentesca post-unità d'Italia - si dà al brigantaggio e contende all'esercito piemontese un tesoro frutto della predazione del Sud. L'affiancherà la predestinata Michelina (interpretata da Matilda Anna Ingrid Lutz).

Su Disney+

Si apre il 1° aprile con un docu-drama in stile reality, «Vanderpump Villa», il mese disneyano. In un'esclusiva tenuta in Francia, lo Chateau Rosabelle, lavora e vive lo staff di dipendenti di Lisa Vanderpump. Uno spaccato esistenziale fra decadenza e dissolutezza.

Il 3 aprile approda in streaming (dopo la programmazione nei cinema) il musical-cartoon «Wish» degli Walt Disney Animation Studios, storia del magico regno di Rosas dove la sognatrice Asha esprime un desiderio così intenso da essere accolto da una forza cosmica che l'aiuta a contrastare il sovrano per cercare di salvare la comunità. In Italia Asha ha la voce della cantautrice Gaia, Amadeus dà la sua al capretto di Asha e Michele Riondino al Re.

Sempre cartoon, ma seriale, dal 10 aprile «Iwàjù: City of Tomorrow», ambientato in una futuristica nigeriana Lagos, racconta le avventure di Tola, una ragazza della zona ricca e del suo migliore amico Kole, autodidatta esperto di tecnologia. Due mondi che s'incontrano fra i segreti e i pericoli della tentacolare megalopoli africana che guarda al futuro.

Altro film, ma stavolta inedito poiché prodotto solo per lo streaming, sarà online dal 12 aprile «Greatest Hits», scritto e diretto da Ned Benson, con Lucy Boynton (che interpretò Mary Austin, l'ispiratrice di Freddie Mercury, in «Bohemian Rhapsody») nel ruolo di Harriet, giovane donna che scopre che alcune canzoni possono letteralmente trasportarla indietro nel tempo. Una facoltà che le imporrà delle scelte anche per il suo presente e futuro.

Justin Hartley in una scena della serie «Tracker» su Disney+

Il 17 aprile parte la serie spagnola «Ci vediamo in un'altra vita» ispirato a un testo giornalistico sul sedicenne spagnolo che partecipò al trasporto dell'espolosivo utilizzato nel sanguinoso attentato terroristico islamico alla stazione ferroviaria di Madrid l'11 marzo 2004. Una ricostruzione drammaturgica di quegli eventi.

E' un dramma poliziesco e punta sul fascino del 47enne americano Justin Hartley (il Kevin Pearson della serie-cult «This Is Us») il serial «Tracker» in 7 episodi al via il 24 aprile. Ispirato al romanzo «The Never Game» di Jeffrey Deaver, racconta le indagini del personaggio principale, Colter Shaw, sorta di moderno cerca-persone scomparse, che viaggia per gli States e su commissione s'impegna in indagini e ricerche aiutato dal suo staff. E intanto fa i conti con i traumi del suo passato.

Il 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, arriveranno in streaming due documentari particolari. Il primo è «I segreti del polpo» prodotto da National Geographic e diretto nientemeno che dal premio oscar James Cameron. L'altro è «Tiger», sul mondo delle tigri in India, con voce narrante l'attrice indiana Pryanka Chopra. Nell'occasione sarà disponibile anche «Tiger - Behind the Scenes» su ripopolamento e protezione delle tigri.

Il 24 aprile, via alla 18esima stagione completa del cartoon per adulti «American Dad».

Sarà a tutto rock, il 26 aprile, invece «Thank You, Goodnight – The Bon Jovi Story», documentario biografico sul famoso, oggi 62enne, rocker statunitense Jon Bon Jovi e la sua band.

Su Prime Video

Il mondo dopo la fine del mondo è lo scenario di «Fallout» - serie tratta dall'omonimo videogioco, in streaming dall'11 aprile - in cui Lucy (interpretata da Ella Purnell), giovane donna della comunità dei vault (il mondo-rifugio anti-atomico sotterraneo dove per 200 anni una parte dell'umanità ha vissuto), torna in superficie e scopre desolazione, orrori e pericoli con cui convivono in superificie i superstiti alla devastazione atomica.

La locandina della serie apocalittica «Fallout» su Prime Video

Su AppleTv+

Il 5 aprile debutta «Sugar», serie in 8 episodi interpretata e prodotta da Colin Farrell. È una rivisitazione del genere hard boiled: un detective privato americano indaga sulla sparizione della nipote di un leggendario produttore hollywoodiano e scopre i segreti del casato del suo committente.

Sempre il 5 aprile parte il documentario Apple Original Films «Girls State». Mostra le vicende reali di 500 ragazze del Missouri, che seguono una stage di una settimana sul tema della democrazia, finiscono per rirovarsi fra gli stessi problemi del mondo reale e cercano di affrontarli meglio.

Su Sky e Now

Il 7 aprile parte la seconda stagione in 8 episodi della serie drammatico-carceraria «Il Re» di Giuseppe Gagliardi, con Luca Zingaretti, Isabella Ragonese, Anna Bonaiuto, Barbora Bobulova, Thomas Trabacchi. Bruno Testori (Zingaretti) è in carcere per le malefatte della sua gestione, ma i servizi segreti fanno cadere le accuse e lo reintegrano direttore dell'istituto. E lui si ritrova ad affrontare il caso di un detenuto, un magistrato accusato d'omicidio.

Il 7 debutta anche «Mary&George», serie storica su Mary Villiers (Julianne Moore) che convinse il figlio George (Nicholas Galitzine) a sedurre Giacomo VI, re di Scozia noto anche come Giacomo I d'Inghilterra (Tony Curran). Intrighi a corte per la brama di potere e ricchezza.

Il 10 aprile tornano, in simulcast con Tv8, la Gialappa's Band e Mago Forest nella seconda stagione del «Gialappa Show».

Sul fronte documentari sono in arrivo il 13 aprile «Steve Jobs – L'uomo nella macchina» e il 20 aprile «L'uomo che scherzava col fuoco», docu-serie sulle indagini che il giornalista-scrittore scomparso Stieg Larsson condusse sull'assassinio del Primo Ministro svedese Olaf Palme.

Il 21 aprile partirà la 25esima stagione di una serie poliziesca di culto qual è «Law&Order: SVU» (Special Victims Unit) creata nel 1999 da Dick Wolf e premiata nel corso degli anni con 6 Primetime Emmy, gli Oscar della tv statunitense.

Il 22 aprile e il 29 aprile rispettivamente, approdano sulla pay-tv e sul suo servizio streaming «Barbie» e «Oppenheimer», cioè i film sbancabotteghini del 2023, il secondo anche vincitore degli Oscar.