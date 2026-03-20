È morto l'attore americano Chuck Norris, aveva 86 anni

È morto l'attore americano Chuck Norris, star del cinema d'azione. Lo ha reso noto la famiglia. L'interprete ed ex campione del mondo di karate, il 10 marzo ha compiuto 86 anni, e secondo il sito Tmz nelle scorse ore era stato ricoverato per «un'emergenza medica sull'isola di Kauai (Hawaii)». Chuck Norris è famoso per i suoi ruoli «Walker, Texas Ranger», «The Delta Force» e «Missing in Action».

«È con il cuore pesante che la nostra famiglia condivide l'improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris – ha detto la famiglia su Instagram –. Per il mondo era un artista di arti marziali, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevoli, un fratello incredibile e il cuore della nostra famiglia».