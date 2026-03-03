Da Mare (fuori) ai pirati: marzo sull’onda teen

Marzo porta in tv tre fiction-cult «per giovani adulti». A cominciare dalla sesta stagione (già approvate le prossime due) della giovanil-carceraria «Mare fuori», da domani 4 marzo su RaiPlay con sei episodi e l’11 coi restanti (e dal 13 su Rai2). Nuove vicende e personaggi oltre a quello confermatissimo di Rosa Ricci interpretato da Maria Esposito: nel cast entra Virginia Bocelli (figlia del cantante Andrea) nel ruolo di Stella, ragazzina che per sottrarsi alle rigide regole di famiglia s’è macchiata di un crimine. Ma è attesissima, dal 10 marzo su Netflix, anche la seconda stagione (già in produzione la terza) di «One Piece – Verso la Rotta Maggiore», adattamento con attori del noto manga giapponese sui ragazzi-pirati di Cappello di Paglia. Per l’occasione, dal 6 all’8 marzo come evento per i fan, piazza Gae Aulenti a Milano si trasformerà in Loguetown e ospiterà l’installazione Reverse Mountain.

Ulteriori uscite

Su Prime Video dal 4 marzo è invece la serie «Young Sherlock» di Guy Ritchie, con Donal Finn futuro investigatore privato nato dalla penna di Arthur Conan Doyle. Nel cast, Joseph Fiennes, Zine Tseng, Colin Firth. Chi ha amato la serie «Yellowstone» con Kevin Costner, apprezzerà due serie spin-off dal franchise originale creato da Taylor Sheridan: «Marshals: A Yellowstone Story» e «The Madison» su Paramount+. La prima, che ha debuttato ieri 2 marzo, è imperniata sul personaggio di Kayce Dutton (Luke Grimes), uno dei figli del patriarca in «Yellowstone», che lasciato il ranch entra in un’unità di Polizia d’élite. La seconda, dal 14 marzo con star come Michelle Pfeiffer e Kurt Russell, narra di una famiglia che una tragedia porta a trasferirsi da New York al Montana. È partita ieri anche la serie «DFT St. Louis», su un triangolo amoroso che sfocia in tragedia; con Jason Bateman, Linda Cardellini e David Harbour.

Immagine estratta dalla serie «Young Sherlock»

Chi invece preferisce legal e polizieschi, dal 6 marzo troverà su Sky e Now la serie italiana «Avvocato Ligas» con Luca Argentero; e dall’11 su Prime Video «Scarpetta», con Nicole Kidman nei panni dell’anatomo-patologa forense Kay Scarpetta nata dai best sellers di Patricia Cornwell. È invece un thriller psicologico «Imperfect Women – Le mie amiche del cuore», dal 18 su Apple TV, con attrici di primo piano come Elisabeth Moss, Kerry Washington e Kate Mara: storia d’amicizia che un evento criminoso incrina profondamente.

Leggi anche Bridgerton mania: la quarta stagione da oggi su Netflix

Tra i film original streaming spiccano – su Netflix il 6 e il 20 – il fantascientifico «War Machine» e il gangsteristico «Peaky Blinders – The Immortal Man». Il primo narra d’un gruppo di Ranger che s’imbatte in una minaccia aliena. Il secondo riprende in cine-produzione unica la saga seriale «Peaky Blinders» su Tom Shelby (il premio oscar Cillian Murphy) e la sua banda nella Birmingham del 1940. Qui nel cast, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Barry Keoghan, Sophie Rundle. Per i romantici, dal 14 su Sky, l’ottava e ultima stagione di «Outlander»: viaggi nel tempo, amore e avventure per Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan).

Quanto al comedy, dal 25 marzo su Disney+ torna la serie-cult «Scrubs» di Bill Lawrence: vicende tragicomiche di medici al Sacred Heart Hospital. E Lawrence è pure produttore dell’inedita serie «Rooster», dal 9 su HBO Max: 10 episodi ambientati in un campus universitario, con Steve Carell e Charly Clive.