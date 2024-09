A Lovere torna la rassegna internazionale del cortometraggio

Sta per cominciare la 26esima edizione di cortoLovere, il festival internazionale del cortometraggio, diretto da Gianni Canova con la presidenza del maestro dell’animazione Bruno Bozzetto, che si svolgerà sulla sponda bergmasca del Sebino.

L’appuntamento è a Lovere, da lunedì 23 a sabato 28 settembre.

La rassegna – che ospita numerosi professionisti del mondo cinematografico – prevede incontri e proiezioni. Il focus sulle professioni del cinema quest’anno è dedicato agli scenografi e sono stati indetti due concorsi, per il miglior cortometraggio internazionale e quello per Occhi sul Lago, il contest per i giovani registi under 35. A presiedere la giuria di cortoLovere 2024 sarà il regista Riccardo Milani.

Ospite speciale della rassegna, con il titolo di Signora del Lago, sarà Roberta Torre. Dalla produzione poliedrica – attrice, regista, produttrice, scrittrice, sceneggiatrice, montatrice, scenografa e assistente alla regia – è riconosciuta come una delle artiste più eclettiche del panorama italiano. Originaria di Milano, nel 1998 ha ricevuto il premio come miglior regista esordiente al Nastri d’Argento e ai David di Donatello per il film «Tano da morire», un film musical sulla mafia.

Il programma

Si inizia lunedì 23 settembre, quando saranno accolti i partecipanti al concorso Occhi Sul Lago: gli aspiranti registi si presentano con un’idea di cortometraggio da realizzare nei giorni del festival, volta a raccontare un territorio ancora poco vissuto sul grande e piccolo schermo. Da Monte Isola alle rive intorno, dove si alternano paesaggi di ruvida bellezza, i giovani prenderanno ispirazione da scorci romantici e antichi borghi che conservano il fascino del tempo.

Martedì 24 settembre inizia l’omaggio al regista Riccardo Milani con le proiezioni del docufilm premiato ai Nastri d’Argento 2024 «Io, noi e Gaber» (ore 18 Palazzo Bazzini) , che ripercorre la vita artistica e personale di Giorgio Gaber, indimenticato cantautore milanese, e «Il posto dell’anima» (ore 20.30 Palazzo Bazzini), commedia romantica che si snoda tra gli operai di una fabbrica minacciata di chiusura.

I film del regista romano in proiezione alla rassegna continuano poi mercoledì 25 settembre, sempre a Palazzo Bazzini alle 18 sarà il momento di «Grazie ragazzi». Alle 20.30 arriva sullo schermo invece «Mi fanno male i capelli», il film di Roberta Torre.

Giovedì 26 settembre la rassegna dà il benvenuto alla regista e attrice Michela Andreozzi, che presenterà il suo film «Brave ragazze» alle 18 a Palazzo Bazzini. Alle 20.30 ci sarà il momento dedicato alla proiezione di «SAPIENS?» con la regia di Bruno Bozzetto, che sarà presente in dialogo con il direttore artistico Gianni Canova e Valentina Valentini.

Venerdì 27 settembre il festival si trasferisce al Teatro Cinema Crystal: alle 18 l’ultima proiezione della sezione dedicata a Riccardo Milani, con il film «Un mondo a parte», recente lavoro che vede protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Serata dedicata al tema della scenografia: alle 20.30 Gianni Canova intervisterà Giancarlo Basili, che ha lavorato in numerosissimi film e videoclip (Lucio Dalla, Jovanotti, Vasco Rossi), scenografo per la serie tv «L’amica geniale» di Saverio Costanzo. Dalle 21, la proiezione dei corti finalisti al concorso internazionale, a cui seguirà il voto della giuria popolare.

Gran finale sabato 28 settembre: si inizia in Piazza XIII Martiri a Lovere alle ore 16.30 con la presentazione del presidente di giuria cortoLovere 2024, il regista Riccardo Milani. A seguire l’incontro con l’autore Marco Buticchi a proposito del suo ultimo libro «Il figlio in tempesta», (Longanesi) in dialogo con Gianni Canova, con la partecipazione di Beatrice Buticchi che leggerà alcuni brani.

Infine tappeto rosso al Teatro Cinema Crystal dalle 21 con la serata di gala: saranno premiati i corti vincitori del concorso internazionale e di Occhi sul Lago, con i lavori sul lago d’Iseo dei filmmaker partecipanti, e la consegna del riconoscimento della Signora del Lago 2024 a Roberta Torre, con la presentazione di Martina Riva.