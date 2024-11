«La notte del Conte Rosso»: il naufragio in un film bresciano

Enrico Danesi

I due filmaker Mario Bonetti e Giovanni Zanotti, di Orzinuovi, presentano in città il film sull’affondamento «negato» del transatlantico nel 1941

Bonetti e Zanotti con Corrado Codignoni

Arriva finalmente nella nostra città «La notte del Conte Rosso», mediometraggio diretto dagli orceani Mario Bonetti e Giovanni Zanotti. Dopo la partecipazione a diversi concorsi cinematografici (che ha fruttato il premio per il Miglior Documentario al Caorle International Film Festival) e in attesa dell’uscita nelle sale a febbraio 2025, la pellicola sarà oggetto di un’anteprima al Cinema del villaggio Sereno di Brescia nella serata di mercoledì 27 novembre, alla presenza dei registi (in Travers