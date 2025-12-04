Hbo Max arriva in Italia: le serie, i film e i prezzi degli abbonamenti

Grandi novità in arrivo per gli appassionati di film e serie tv da guardare sul divano di casa. L’inizio del 2026 segnerà un cambiamento importante per il pubblico italiano: l’arrivo di una nuova piattaforma streaming, Hbo Max, che raccoglierà in un unico spazio digitale i contenuti di alcuni dei marchi più riconoscibili dell’intrattenimento globale. Per la prima volta serie e film targati Hbo, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals ed Eurosport saranno disponibili insieme, senza passaggi intermedi e con un’offerta pensata per un pubblico molto ampio. Un debutto che amplia ulteriormente il panorama già affollato dei servizi streaming, ma che introduce nel mercato italiano un marchio strategico per Warner Bros. Discovery, presente da anni in oltre 100 Paesi.

Gli abbonamenti

HBO Max sarà accessibile in Italia dal 13 gennaio 2026 e proporrà tre piani di abbonamento mensili. Il pacchetto Base con pubblicità, che consente la visione in Full HD su due dispositivi, costerà 5,99 euro. Il piano Standard, sempre in Full HD ma con la possibilità di effettuare fino a 30 download, sarà disponibile a 11,99 euro. Per chi cerca la qualità massima ci sarà invece il piano Premium, con visione in 4K Ultra HD, audio Dolby Atmos e fino a quattro dispositivi attivi, al costo di 16,99 euro. A tutti i piani si potrà aggiungere, per 3 euro al mese, il pacchetto Sport, che comprende i contenuti Eurosport e mantiene la visione in contemporanea su due dispositivi. La piattaforma sarà accessibile da TV, smartphone, tablet, console e browser, con la possibilità di creare fino a cinque profili personalizzati.

I contenuti

Sul fronte dei contenuti internazionali, HBO Max arriverà portando con sé alcuni dei titoli più attesi dei prossimi mesi e molte serie già diventate fenomeni globali. Tra le novità spicca «A knight of the Seven Kingdoms», nuovo capitolo dell’universo di «Game of Thrones», e la seconda stagione di «The pitt», medical drama Max Original premiato agli Emmy. Il catalogo includerà inoltre serie popolari come «House of the dragon», «The last of us», «The white lotus», «Euphoria» e «IT: Welcome to Derry», oltre a «Industry», disponibile in Italia per la prima volta. Gli appassionati di cinema troveranno saghe e blockbuster come «Superman», «The Batman», «Dune», tutta la serie dedicata a «Harry Potter» e successi recenti come «Weapons» e «The conjuring: Il rito finale». Non mancheranno titoli simbolo della cultura pop, da «Friends» a «The Big Bang theory», fino ai contenuti d’animazione come «Rick and Morty».

Accanto al catalogo internazionale, Hbo Max punterà con decisione anche sulle produzioni italiane originali. La prima ad arrivare sarà «Portobello», la serie diretta da Marco Bellocchio e interpretata da Fabrizio Gifuni, dedicata alla vicenda giudiziaria di Enzo Tortora. La serie, presentata fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, debutterà il 20 febbraio 2026. È già in lavorazione anche la serie dedicata al caso di «Melania Rea», con protagonista Maria Esposito, che ricostruisce il femminicidio del 2011 e il profondo impatto mediatico e sociale che provocò.

Maria Esposito in Melania - Foto Emanuela Scarpa

Nel campo delle docuserie sono stati annunciati due progetti: «Gina Lollobrigida: diva contesa», che ripercorre il complesso contenzioso ereditario legato all’attrice, e «Saman», dedicata all’uccisione della giovane Saman Abbas, caso che ha segnato profondamente il dibattito pubblico italiano. Al momento del lancio saranno inoltre disponibili due film in esclusiva: «Nonostante», diretto e interpretato da Valerio Mastandrea e scelto per aprire la sezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia, e «Squali», film d’esordio di Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo e James Franco, presentato alla Festa del Cinema di Roma.