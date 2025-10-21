Giornale di Brescia
Totò Cascio in Franciacorta per un film che brinda alla rinascita

Gabriele Minelli
Il ritorno al cinema dell’attore ipovedente che interpreta un enologo al lavoro tra vitigni e cantine
Un film che vuole raccontare una storia di diversità e inclusione autentica, dove il territorio della Franciacorta sarà parte integrante e non solo location. In questo solco sta nascendo «Franciacorta. Un viaggio per superare la solitudine e la depressione», progetto cinematografico che verrà girato nei prossimi mesi tra Franciacorta e Sebino, segnando tra l’altro il ritorno al cinema di Salvatore Totò Cascio, piccolo protagonista del film premio Oscar «Nuovo Cinema Paradiso» di Giuseppe Tornato

