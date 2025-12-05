Giornale di Brescia
Film e serie tv di Natale: cosa vedere in famiglia tra elfi e pupazzi

Francesco Fredi
La nevicata di appuntamenti-streaming parte oggi con il quarto film cartoon tratto dai libri a fumetti di Jeff Kinney, «Diario di una schiappa: ora basta!»
The first snow of Fraggle Rock
Comincia oggi col film-cartoon «Diario di una schiappa: ora basta!» di Matt Danner e Gino Nichele su Disney+ (il quarto ispirato ai libri a fumetti di Jeff Kinney sullo sfortunato Greg) la nevicata di appuntamenti-streaming&tv di vario tipo che Natale porta ai telespettatori più piccoli e alle famiglie. Vi si racconta di come Greg «la Schiappa», non contento dei doni natalizi, si iscriva a un talent show.

Diario di una Schiappa: ora basta!
Diario di una Schiappa: ora basta!

Sempre da oggi, su Paramount+ è disponibile il film-tv «Incantesimo» di Pier Paolo Paganelli, con Mia McGovern Zaini, Vittoria Puccini e Giorgio Panariello, storia d’una bimba che fugge dall’orfanotrofio e trova rifugio in un circo dai segreti magici. E Apple TV programma «Nevica a Fraggle Rock», fiaba animata con Gobo e altri pupazzi della Jim Hanson Company (quella della storica serie-cult per bambini «Sesame Street») che cercano rimedio a un Natale che s’annuncia senza neve.

I Me contro Te

Debutta invece domani, 6 dicembre, alle 21.15 su Sky e il suo servizio-streaming NOW, in prima visione sul piccolo schermo dopo quella del 2024 al cinema, il film «Me contro Te presenta: cattivissimi a Natale» di Claudio Norza, scritto e interpretato dal noto duo attoriale Sofia Scalia e Luigi Calagna: Luì e Sofi devono fronteggiare un elfo dispettoso che vuole boicottare la fabbrica dei giocattoli di Babbo Natale e mette a rischio la consegna dei doni. Quest’ultima proposta per bambini fa parte del nuovo tematico Canale Christmas (can. 60 Cinema HD) Sky attivato dal 1° dicembre da Sky e su cui fino al 31 dicembre scorreranno (anche in streaming su NOW) oltre 50 pellicole a tema natalizio per varie tipologie di pubblico.

Così come da pochi giorni su Sky è disponibile (anche On Demand) Disney Jr. (can. 604), rete disneyana per i bambini in età pre-scolare che propone cartoni animati e serie tv adeguate a quella fascia d’ascolto; da «La casa di Topolino» a «Spidey» coi piccoli supereroi Marvel, al mondo sottomarino di Disney Jr. Ariel.

Paramount e Netflix

Nell’elenco delle offerte a oggi disponibili e indirizzate ai minori figura anche, su Paramount+ dal 15 dicembre, il film «A Paw Patrol Christmas/I cuccioli salvano il Natale» di Jamie Whitney: poiché Babbo Natale s’ammala, qualcuno deve trovare una soluzione, anche perché c’è chi mira a impadronirsi di tutti i doni destinati ai bambini.

Ma estendendo la tipologia di audience, anche Netflix fin da novembre ha in streaming film natalizi, e sul suo sito ha un elenco di genere intitolato «Christmas Family Movies» in cui pescare quelli più adatti ai più piccoli. Del resto la produzione di fiction natalizia è una voce forte del mercato americano dove si è calcolato che solo per questa stagione siano visibili – su Hallmark, Prime Video, Netflix e altre piattaforme attive solo negli Usa – oltre 80 titoli. E dire che in una recente classifica dei venti film natalizi più apprezzati, al primo posto c’è ancora il cult-movie buonista «La vita è meravigliosa» (1946) di Frank Capra, con James Stewart. Natale, fioccano storie: per bambini, per adulti, e comunque natalizi.

  3. Ricarica la pagina se necessario