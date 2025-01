È la notte dei Golden Globes, prima prova per «Vermiglio»

Il film di Maura Delpero «Vermiglio» si prepara al primo test per gli Oscar. Questa notte verranno assegnati i Golden Globe e la piccola-grande favola montanara - Leone d’Argento Gran Premio della giuria a Venezia - è nella cinquina per il miglior film non in inglese.

La cerimonia, alle 2 di notte ora italiana, potrà essere seguita su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv, anticipata dalla diretta dal red carpet. Intanto, nel cammino verso i premi della Academy, incassa il sostegno dell’attore e regista Franco Nero, nome noto a livello internazionale, con ottime entrature anche a Hollywood.

I Globes

Questa notte, «Vermiglio» avrà contro una concorrenza agguerrita: oltre al superfavorito «Emilia Perez» di Jacques Audiard, se la vedrà con «Amore a Mumbai» di Payal Kapadia, «The Girl with the Needle» di Magnus von Horn, «Io sono ancora qui» (premiato al Lido per la migliore sceneggiatura) di Walter Salles, e «Il seme del fico sacro» di Mohammad Rasoulof.

Tra i candidati italiani nella serata che si terrà al Beverly Hilton ci sono anche Luca Guadagnino per «Challengers» e Isabella Rossellini come Suor Agnes, la governante di Casa Santa Marta in «Conclave». Assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, i Golden Globe erano stati a lungo considerati tra i più affidabili indicatori degli Oscar; caduti in disgrazia con accuse di corruzione nel 2021, dopo lo scioglimento dell’associazione sono ora organizzati dalla Golden Globe Foundation.

I candidati

I Globi d’Oro 2025 saranno annunciati sulla Cbs davanti a una platea tornata ad alta densità di star. Anche grazie a «Emilia Perez», Netflix domina le candidature (13 chance ai suoi film e 23 per le serie tv): il musical sul signore della droga messicano che cambia sesso (Karla Sofía Gascon è la prima trans candidata a miglior attrice in un musical/commedia) ha ben 10 candidature, davanti alle sette di «The Brutalist» (ne parliamo qui accanto) e le sei di «Conclave». A quota quattro «Wicked», il musical sulle streghe del Mago di Oz.

Maura Delpero con il Leone d’argento

In cinquina per il miglior film di genere musicale-commedia (oltre a «Challengers» e «Wicked») anche «Anora», «A Real Pain» e «The Substance». Per il miglior film drammatico la corsa sarà invece tra «Conclave», «The Brutalist» «A Complete Unknown» (il biopic su Bob Dylan), «Dune: Part 2», «Nickel Boys» e «September 5» sulla crisi degli ostaggi alle Olimpiadi di Monaco del 1972.

Gli Oscar

Per «Vermiglio», dicevamo, nei giorni scorsi è arrivato il sostegno di Franco Nero. L’attore e regista, ospite nei giorni scorsi al Sorrento Film Festival, ha parlato di «un film sorprendente che seduce, affascina e fa conoscere una parte dell’Italia che soltanto Ermanno Olmi aveva saputo raccontare con altrettanta capacità in passato. Delpero è veramente un talento che non si ha da tanto tempo e penso che riuscirà a ritagliarsi una storica cinquina agli Oscar, in un anno in cui siamo tutti certi che "Emilia Perez" di Jacques Odiard guadagnerà premi in ogni categoria». Franco Nero ha fatto i complimenti anche alla protagonista Martina Scrinzi, «un talento come pochi che mi ricorda molto la giovanissima Meryl Streep».