Cinema, «Sciatunostro» arriva a Brescia per la prima volta

«Sciatunostro è la storia di chi parte e di chi resta, di chi va incontro alla vita e di chi la celebra conservandone la memoria. - si legge nelle note di regia - È un film che affronta temi come il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, l'isolamento, l'esperienza del distacco, la nostalgia. Ma vero protagonista è il tempo. Un tempo che cambia, che si rigenera e segue dinamiche proprie, ma anche un tempo che può essere conservato dentro un hard disk da due terabyte. Questo film nasce da un desiderio essenziale: restituire voce e respiro a una memoria collettiva che rischia di sbiadire e tentare di raccontare un sentimento, quello che si prova la prima volta in cui facciamo esperienza del distacco distacco, da qualcuno o qualcosa. L’isola di Linosa, nelle Pelagie, non è solo uno sfondo in cui questo accade: è un corpo vivo, che respira insieme ai suoi abitanti. È terra, mare, silenzio e vento; è sguardo d’infanzia, ma anche eco di chi è passato prima».

Il regista

Leandro Picarella è un regista e autore siciliano. Il suo primo lungometraggio, Triokala (CSC Production, 2015), ottiene numerosi riscontri in Italia e all'estero. Successivamente scrive e dirige Epicentro (Playmaker, 2018), presentato in anteprima alla 75° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia - Settimana della critica, e Divinazioni (Qoomoon con Rai Cinema, Les Films D’Ici) presentato in anteprima mondiale a IDFA nel 2020 e uscito in sala nel 2021. Segnali di vita (Qoomoon con Rai Cinema, soapfactory) è stato presentato alla Festa Del Cinema di Roma nel 2023 e uscito nelle sale nel 2024. Sciatunostro è il suo quarto lungometraggio.

Il film (86’) è una produzione Qoomoon con Rai Cinema; in collaborazione con Albedo Productions e Weelsee, con il sostegno della Regione Siciliana - Sicilia Film Commission, con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del MiC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Le musiche sono composte ed eseguite da Leandro Picarella.