Cinema a velocità 1.5x per conquistare la Gen Z: cosa ne pensi?

Il film, che originariamente ha una durata di 100 minuti, è stato proiettato in una versione condensata di appena 66 minuti. Una sforbiciata temporale del 34%, ottenuta non attraverso tagli al montaggio, ma accelerando la riproduzione del film a un ritmo di un terzo più veloce del normale. L’obiettivo dichiarato? Intercettare la Generazione Z, abituata a fagocitare contenuti multimediali a ritmo raddoppiato su TikTok, YouTube e Netflix. I dati d’altronde parlano chiaro: secondo gli ultimi dati sul consumo digitale, quasi la metà dei giovani tra i 18 e i 34 anni fruisce regolarmente di video online a velocità aumentata per ottimizzare i tempi.

I sostenitori dell’esperimento difendono la scelta parlando di un «bagno di realtà» necessario. Dall’altra parte della barricata, i puristi e i cineasti gridano al sacrilegio. Tu cosa ne pensi?