La camera di Cathy in «Cime tempestose» ora è su Airbnb

Lo Yorkshire: le brughiere, il vento, i cieli plumbei e grigi. Il romanticismo cupo e struggente. E, soprattutto, «Cime tempestose». In queste terre inglesi è ambientato il romanzo-capolavoro di Emily Brontë, che torna in auge quasi duecento anni dopo grazie alla trasposizione cinematografica della regista Emerald Fennel, che sarà in sala dal 12 febbraio, proprio nei giorni di San Valentino, e che vedrà come protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi. L’adattamento filmico è l’ennesimo, ma sta già facendo parlare per le scelte dei costumi e per l’ambientazione. Tutto è esteticamente straniante ed estremamente glamour, seppur con i tocchi di cottage-core che in questi anni tanto piacciono al popolo dell’Internet.

Cinema, romanticismo e simboli letterari

In occasione dell’uscita del film, Airbnb in collaborazione con Warner Bros apre le porte di Thrushcross Grange, la dimora di Cathy. Dal 27 febbraio al 4 marzo, tre coppie potranno dormire nella camera della protagonista della tormentata storia d’amore con Heathcliff, proprio nel cuore del West Yorkshire.

Progettata come una Esperienza Airbnb, la stanza di Cathy restituisce un’intimità sospesa tra realtà e racconto, ma con il tocco Fenneliano. Tutto è rosa e tutto è girlie: le ciocche intrecciate nel tavolo, i materiali in rilievo sulle pareti...

La sera gli ospiti potranno cenare nella sala da pranzo con l’argenteria, a lume di candela, gustando una selezione di piatti tipici dello Yorkshire. Finendo in musica, con una sessione privata d’ascolto della colonna sonora ufficiale del film, con i brani di Charli XCX. In dono, un vinile in edizione limitata ispirato al film.

I paesaggi dello Yorkshire - Courtesy Airbnb

Il soggiorno prevede poi attività sul territorio che ha ispirato il romanzo: una passeggiata a cavallo tra le brughiere, un afternoon tea con i sapori locali e la visita al Brontë Parsonage Museum, la casa di famiglia dove nacquero le sorelle Brontë e molti dei loro capolavori letterari. A completare l’esperienza, la colazione del mattino seguente – eggs and soldiers, uova e pane tostato nel burro –, un piccolo rituale d’epoca per chiudere un viaggio sospeso tra letteratura e cinema.

Come prenotare

La camera di Cathy sarà disponibile per tre soggiorni distinti, ciascuno per due ospiti, tra il 27 febbraio e il 4 marzo 2026. Le richieste di prenotazione potranno essere inviate dal 20 febbraio, alle 13, su airbnb.com/WutheringHeightsMovie.

Il soggiorno è gratuito, ma restano a carico degli ospiti viaggio e trasferimenti.