Il Brixia Film Fest torna nei luoghi della cultura bresciana

Anche Brescia ha il suo festival del cinema: alla sua quarta edizione, il Brixia Film Fest quest’anno si terrà dal 22 al 25 agosto.

Promosso dall’Associazione Line Culture, proporrà al pubblico incontri, approfondimenti, proiezioni e retrospettive. Grazie alla collaborazione con Fondazione Brescia Musei (oltre che con We Love Castello e il Comune di Brescia), la location della kermesse sarà particolarmente suggestiva e diffusa. A ospitare il Brixia Film Festival non sarà solo il Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio – dove si terranno il 24 e 25 agosto proiezioni di cinema ritrovato dal catalogo della Cineteca di Bologna. Anche gli altri luoghi della cultura bresciana saranno protagonisti.

«Gli immortali» di Anna Riitta Ciccone, uscito da un mese in poche sale in Italia, aprirà la kermesse giovedì 22 agosto al Cinema Nuovo Eden alle 18, alla presenza della regista. Alle 21.15 seguirà al Parco del Viridarium in via Musei la proiezione di «La chimera» di Alice Rohrwacher, con successivo approfondimento con Isabel Mussoni, Ambra Farinelli e Laura Piatti di Quarta Parete.

Venerdì 23 alle 21.15 il film proiettato sarà «Gloria!» di Margherita Vicario (a cui seguirà di nuovo l’approfondimento), mentre sabato 24 gli appuntamenti sono due: alle 16 per la retrospettiva al Nuovo Eden si vedrà «Caro diario» di Nanni Moretti mentre alle 20, sempre al Nuovo Eden, la proiezione riguarderà «Quanno chiove» di Mino Capuano (presente per un Q&A successivo al film).

Domenica 25 il festival si chiuderà di nuovo al Nuovo Eden con «Amarcord» di Federico Fellini alle 16 e con «Happy New Year, Jim» di Andrea Gatapoulos (anche lui presente per un Q&A) dalle 20.

Venerdì 23 e sabato 24 si terranno inoltre due talk in Fossa Viscontea con Massimo Morelli e Camillo Scaglia, che in diretta per Radio Onda d’Urto dialogheranno con diversi protagonisti del mondo del cinema.

Ci sarà infine un incubatore cinematografico per talenti under35. Otto persone verranno ospitate a Brescia durante il festival per sviluppare una sceneggiatura, supportati da un team di sviluppo e consulenza per realizzare i prodotti concretamente.

Per quanto riguarda il concorso internazionale di cortometraggi proposto dal Brixia Film Fest (il bando si è chiuso il 15 luglio), i 4 film vincitori verranno proiettati prima di ogni film proposto durante la kermesse.

I biglietti delle proiezioni saranno disponibili sul sito del Nuovo Eden, mentre in Castello l’ingresso ai talk costerà 15 euro e il biglietto sarà acquistabile sui canali web di Brixia Film Fest.