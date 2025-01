Il documentario «Brescia Selvaggia» torna in sala e in tv

La storia dello zoo di Brescia torna in sala e anche in tv. Dopo la prima proiezione al Cinema Nuovo Eden lo scorso dicembre, «Brescia Selvaggia», il docufilm del regista bresciano Matteo Berta, inaugura il nuovo anno con tre proiezioni in programma sul territorio e il ritorno in prima serata su Teletutto.

A teatro

La prima data disponibile, per chi non ha avuto l'opportunità di vederlo o desidera rivederlo, è domenica 12 gennaio alle 18.30 al teatro comunale di Borgosatollo in via Leonardo Da Vinci. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito del Comune.

A seguire altre due proiezioni: sabato 18 gennaio alle 20.30 al teatro comunale di Poncarale (l’ingresso è libero e non serve prenotazione) e mercoledì 22 gennaio alle 20.30 al teatro del Villaggio Sereno. Qui le iscrizioni sono già aperte: per partecipare bisogna chiamare il numero 353.4514719 o scrivere una mail a videoamiciprenotazioni@gmail.com.

Su Teletutto

Non solo. Venerdì 24 gennaio alle 20.30 il docufilm sarà trasmesso nuovamente su Teletutto (canale 16 del digitale e su teletutto.it). Sarà l’occasione per vivere, o rivivere, la storia dello zoo in Castello, una vicenda che ha segnato la memoria collettiva della città, suscitando riflessioni su natura, conservazione e rapporto con gli animali. Un viaggio tra immagini d'epoca, testimonianze e racconti di chi il giardino zoologico lo ha vissuto in prima persona.