Un archivio di vecchie pellicole familiari al Cinema Nuovo Eden

Sul grande schermo saranno proiettati i filmati girati dai cine-amatori bresciani tra il 1920 e il 1980. L’appuntamento è venerdì 28 alle 21 in via Nino Bixio 9
Il Cinema Nuovo Eden a Brescia - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Un ritorno cinematografico al passato e una serata speciale in cui è possibile guardare i filmati di «famiglia» del Novecento. Tutto questo si potrà vivere venerdì 28 alle 21 al Cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9

La serata

Sul grande schermo saranno proiettati i filmati girati dai cine-amatori bresciani tra il 1920 e il 1980 e resi digitali grazie all’archivio Cinescatti. Tra i soggetti che appariranno ci sarà il Castello di Brescia: dalle origini fino ad oggi. L’esperienza sarà arricchita dalle sonorizzazioni realizzate dagli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo

Una foto storica del Castello di Brescia
Una foto storica del Castello di Brescia

Non solo: gli spettatori potranno anche scrivere su carta le proprie emozioni provate e affidarle all’Archivio. Le testimonianze saranno poi consegnate alle persone diversamente abili del laboratorio artistico «Tantemani» che stanno realizzando cartoline grafiche ispirate alle pellicole e saranno diffuse nei prossimi mesi a Brescia e Bergamo.

Il lavoro

Il merito del grande lavoro di restauro va a Cinescatti, l’archivio che raccoglie e digitalizza le pellicole.

La realtà – in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 – ha catalogato e digitalizzato più di 1000 bobine, ritrovate negli anni scorsi nelle cantine e soffitte delle case bresciane. 

Prenotazioni

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Consigliata la prenotazione, chiamando il numero di telefono 030.8174200 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail cup@bresciamusei.com.

Argomenti
Cinema Nuovo Edenpellicolecinemastoria brescianaBrescia
