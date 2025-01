Anche quest’anno a Cevo si è cacciato il Badalisc: manca poco al film

Ad Andrista di Cevo, come ogni anno, è tornata la caccia al Badalisc. Il giorno prima dell’Epifania, seguendo la tradizione, la piccola località camuna ha riaccolto il mitico personaggio zoomorfo che tutti gli inverni risveglia l’immaginario collettivo: quest’anno l’appuntamento è stato ancora più sentito, dato che proprio recentemente è arrivata la conferma della produzione del film basato sulla leggenda del Badalisc.

Cos’è il Badalisc

Il 5 gennaio, nella piccola frazione della Valsaviore, è da decenni il giorno dedicato al rito della cattura del Badalisc, personaggio mitologico irriverente e chiacchierone che rivela sulla pubblica piazza pettegolezzi della comunità.

Testa gigante, occhi rossi fiammeggianti e bocca spalancata, il Badalisc è un animale indefinibile (ha le corna e il pelo come le capre, ricorda un serpente, sta in posizione eretta e parla) che fa parte del folklore popolare. Dopo la cattura viene portato in processione tra le viuzze della frazione fino ad arrivare in piazza.

Qui, secondo la tradizione, estrae il foglio da cui vengono letti i peccati degli abitanti di Andrista: questo particolare discorso viene chiamato «’ntifunada». Dopodiché, il Badalisc torna tra i boschi. La festa si conclude con cibo e danze liberatorie.

Non si tratta di una figura unica nel suo genere: ricorda ad esempio il più spaventoso Krampus, a cui il 5 dicembre viene data la caccia in Alto Adige, Austria e Baviera con San Nicolò a fare da cerimoniere.

Da tradizione a cartone animato

Questa tradizione popolare negli anni si è trasformata in un vero e proprio evento capace di attirare gente da tutta la Valcamonica. Negli ultimi anni ha catalizzato anche l’attenzione del regista italo-americano Lino Di Salvo.

DiSalvo, forte dei successi dei suoi film Disney prima di diventare un professionista indipendente, ha deciso di realizzare un film di animazione proprio con protagonista il Badalisc. A produrlo e distribuirlo, ha fatto sapere, saranno Mediawan kids&family e Palomar Animation. E si intitolerà «Twisted», com’è stato svelato su Variety. Sarà, scrivono, «una storia di formazione fantasy ambientata in Italia, che segue le avventure di un personaggio adolescente che si allea con una bestia che dice sempre la verità per salvare il suo paese natale da una maledizione malvagia».