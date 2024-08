A Vobarno i casting per il nuovo film di Stefano Cipani

Prima giornata di casting alla biblioteca di Vobarno per Stefano Cipani. Il regista salodiano è alla ricerca del ruolo principale femminile per il suo nuovo film «A un passo da te», in uscita nel 2025: una donna nera, di origine africana o sudamericana, e di età compresa tra i 40 e i 50 anni, e che non sia attrice di professione.

«Il personaggio è quello della vicina di casa del protagonista – svela Cipani –, che da iniziale nemica diventa poi la sua confidente. È una donna con due lauree e che parla cinque lingue, ma che in Italia fa la badante». È un casting difficile – assicura il regista, che oggi ha provinato una ventina di possibili candidate, insieme alla moglie Anna Pennella, direttrice del casting –, ma mi piacerebbe trovare una bresciana. Qui c’è un elevatissimo tasso di seconde generazioni: le donne che ho incontrato oggi hanno delle storie incredibili e una drammaturgia innata, ed è quello che cerco per la mia protagonista femminile».

I casting proseguiranno anche domani, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.