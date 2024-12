A Natale film per tutti i gusti: animazione, comicità e cinema d’autore

Enrico Danesi

Sale ricche di proposte: Lillo-De Sica, Pieraccioni e Siani per alleggerirsi, Mufasa con la famiglia

Mufasa - il re leone

Cinema davvero per tutti i gusti. Chi sceglierà il grande schermo tra la vigilia di Natale e l’ultimo fine settimana dell’anno, si troverà infatti davanti a un’offerta decisamente variegata. La parte del leone pare destinato a farla, letteralmente (!), Mufasa, che non per caso ha come sottotitolo Il re leone, ed è lo spettacolare prequel del live-action con cui nel 2019 lo specialista Jon Favreau ridiede linfa a casa Disney, rimettendo in campo uno dei suoi personaggi più amati: un film per tutt