Ferzan Özpetek a Brescia presenta in anteprima «Diamanti»

C’è chi dalle 18.15 lo stava aspettando con trepidazione, stringendo tra le mani il suo ultimo libro, «Cuore Nascosto», per strappargli una firma – infine ottenuta.

Ferzan Özpetek è stato ospite d’eccezione al Cinema Moretto, dove ha presentato in anteprima esclusiva il suo ultimo film «Diamanti», in uscita giovedì. Una serata speciale, che ha celebrato due importanti anniversari: il primo compleanno del Cinema Moretto e il settimo della Sala Cicci, dedicata ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Brescia. Questa sala, inaugurata nel 2017, è un progetto della Fondazione in memoria di Emanuela Quilleri, l’Emanuela Quilleri onlus - La Vita in un Sorriso, alla quale è stato devoluto l’intero incasso della proiezione.

Un dono per i bambini

Tomaso Quilleri, con voce commossa, ha raccontato: «La sala lavora ininterrottamente tutte le settimane, regalando momenti di svago ai bambini ricoverati e questa per noi è una grande gioia. Ci tengo molto a ringraziare tutti i volontari che lavorano a questo progetto e che ne danno continuità ogni giorno. Abbiamo pensato a un modo speciale per festeggiare questo traguardo, presentando un grande film di un grande regista, che nonostante i tantissimi impegni ha accettato di essere qui esclusivamente per lo scopo benefico della serata».

In sala

Accolto da un caloroso applauso, Özpetek è stato introdotto dal critico cinematografico del Giornale di Brescia Enrico Danesi, che ne ha ricordato i successi capaci di toccare il cuore del pubblico. «Questo è un cinema gioiello!» ha esclamato il regista, sorpreso dall’atmosfera unica della sala. «Le parole di Tomaso mi hanno commosso. Oggi ho affrontato sette interviste e sono molto stanco, ma essere qui con voi mi riempie di gioia. Sento che questa serata mi porterà fortuna».

Il cuore, le donne

Si alza un mormorio soddisfatto dal pubblico: «Siete i primi in Italia a vedere il film in una sala commerciale. Siete i miei primi spettatori e questo per me è molto importante!».

«Diamanti» è un film in cui Özpetek dichiara di aver messo tutto il suo cuore. La pellicola, ambientata in una grande sartoria cinematografica, si sviluppa su due piani temporali – il presente e gli anni Settanta – e celebra la forza delle donne, unite e solidali davanti alle sfide della vita. E il cuore, Ferzan Özpetek ce l’ha messo davvero, non a caso scegliendo un cast stellare composto dalle «sue» attrici, quelle già dirette in passato e con cui condivide non solo un percorso professionale, ma anche un legame di profonda amicizia.

Le luci in sala si spengono. Il regista promette di tornare al Moretto per gustarsi un americano – o anche due – sulle comode poltroncine di velluto color senape. Comincia la magia del cinema per i fortunati in sala, per tutti gli altri l’appuntamento con «Diamanti» è fissato per giovedì in tutte le sale italiane.