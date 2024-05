Chiara Frugoni e l’arte di far vivere la storia, nel nome di Francesco

Nicola Rocchi

Paola Carmignani ha chiuso in un volume, «Raccontare le immagini. Dialoghi sui miei libri», le interviste concesse dalla medievista al Giornale di Brescia: esce il 24 maggio

3 ' di lettura

La medievista Chiara Frugoni, morta il 10 aprile 2022 a 82 anni - Foto © www.giornaledibrescia.it

È un’occasione preziosa per ascoltare ancora una volta la voce di Chiara Frugoni, la studiosa del Medioevo di fama internazionale, molto legata al Bresciano, morta due anni fa. Il libro «Raccontare le immagini. Dialoghi sui miei libri» (Scholé, 144 pagine, 15 euro), in libreria da venerdì 24 maggio, raccoglie interviste a Chiara Frugoni pubblicate sul Giornale di Brescia dal 2014 al 2022, quasi tutte realizzate da Paola Carmignani, curatrice della pubblicazione. Come testimonia la breve introduz