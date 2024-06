Chi studia a Salò entra gratis al MuSa, biglietto scontato per i professori

Studi a Salò? Entri gratis al MuSa. Il Museo civico invita gli studenti che frequentano le scuole salodiane di ogni ordine e grado a scoprire le nuove mostre e il grande patrimonio di cultura conservato negli spazi museali di via Brunati.

L’obiettivo è promuovere gratuitamente la cultura e incentivare, tra gli studenti, la visita alle mostre proposte durante l’estate, quando le scuole sono chiuse.

Al MuSa, lo ricordiamo, è stata inaugurata lo scorso 18 maggio l’esposizione «Dallo splendore alle incertezze 1910-1950. Storie da una collezione privata» - a cura di Federica Bolpagni, Lisa Cervigni e Anna Lisa Ghirardi - che costituisce un’occasione d’eccezione per accostarsi alla visione di un patrimonio inedito, solitamente non accessibile al pubblico.

Promozione speciale

L’iniziativa terminerà l’8 settembre per lasciare spazio alla mostra «Francis Bacon. Capture room», che esporrà alcuni disegni del noto artista irlandese. Entrambe le mostre espongono capolavori provenienti da un’unica collezione privata bresciana, sulla quale è incentrata la programmazione delle esposizioni temporanee del MuSa per il 2024.

«Consapevoli che il periodo di apertura della mostra non coincide con quello favorevole alla fruizione da parte delle scuole - ha scritto la direttrice del museo, Lisa Cervigni, ai dirigenti scolastici -, saremmo lieti di poter invitare tutti gli studenti che frequentano le scuole salodiane di ogni ordine e grado a recarsi individualmente al MuSa per visitarla. Per loro il museo applicherà una scontistica speciale: biglietto omaggio per lo studente e riduzione di 2 euro sul biglietto di ingresso per un massimo di due eventuali accompagnatori».

Anche per tutti gli insegnanti il biglietto d’ingresso sarà di 7 euro (anziché 9). «Riteniamo di primaria importanza - continua Cervigni - che i giovani di Salò e dei territori limitrofi possano usufruire della nostra offerta culturale sia come esperienza scolastica che individuale». Il biglietto gratuito per gli studenti consente ovviamente la visita all’intero museo. Non è tutto. Al MuSa prendono il via anche le «Avventure al Museo», laboratori per bambini dai 5 agli 11 anni (il primo è sabato 22 alle 10.30), e «Storie segrete», visite guidate a cura del direttore e delle curatrici di mostre e sezioni (dal 29 giugno). Tutte le info su museodisalo.it.