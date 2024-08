Cecilia Sala: «Ascoltando i giovani descrivo tre incendi nel mondo»

Anita Loriana Ronchi

La ribellione dal basso dopo Mahsa Amini, la perdita dei diritti delle donne col ritorno dei talebani in Afghanistan, le speranze deluse degli ucraini: il racconto della giornalista, che domenica sarà ospite a Barghe

3 ' di lettura

La giornalista Cecilia Sala

«Tre incendi» che bruciano il mondo e lo sconvolgono, allargando il rogo ben oltre i luoghi in cui si sono propagati. Si tratta di Iran, Afghanistan, Ucraina. Tre realtà straziate da conflitti, soprusi, repressioni, che la giornalista e scrittrice Cecilia Sala racconta nel suo libro «L’incendio» (Mondadori), attraverso lo sguardo di alcuni esponenti di una generazione per i quali la storia è oggi, ed è da vivere non da subire, anche combattendo se necessario. Ne abbiamo parlato con Sala, che dom